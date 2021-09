“Er valt momenteel helemaal niks te zeggen”: terwijl Martínez interesse Barça wegwuift, komt Koeman met opvallend statement

Rode DuivelsAlle puzzelstukjes zullen moeten passen. Bij FC Barcelona zit Ronald Koeman op de wip en op de lijst van mogelijke vervangers staat ook ene Roberto Martínez. Een complex dossier. De bondscoach beslist pas na de ‘final four’ van de Nations League over zijn toekomst. Het zit ‘m allemaal in de timing. Terwijl de Spanjaard de geruchten bij Eurosport wegwuift, kwam Koeman met een opvallend statement.

Zijn naam circuleert al een week bij FC Barcelona, maar zijn engagement blijft hetzelfde. Zelf maakt Roberto Martínez (48) een tussentijdse evaluatie na de finaleronde van de Nations League, volgende maand. Zie ook zijn reactie bij Eurosport vandaag, toen ze hem het thema Barcelona voor de voeten gooiden in een interview. “Natuurlijk zijn er altijd geruchten, da’s normaal in het voetbal. Wanneer je drie matchen verliest, dan klinkt het dat je je werk gaat verliezen. Wanneer het goed gaat, wordt er ook vanalles gezegd en geschreven. Maar er valt momenteel helemaal niks over te zeggen.”

Binnen de KBVB gaan ze er echter van uit dat hij doorgaat als bondscoach der Belgen tot en met het WK in Qatar, in de winter van 2022.

In de bondsgebouwen hebben ze de trainersmarkt echter niet in de hand. Er is immers wat op til in Catalonië. Een trainer zit er op de wip. Dead Man Walking. Donderdag, in Cadíz, zit Ronald Koeman (58) sowieso nog op de bank. Dat is de boodschap die Barcelona de plaatselijke pers influistert. Kalmte voor de storm. Voorzitter Joan Laporta hoopt het nog even te kunnen rekken met Koeman. Ondanks de kritiek, ondanks de ondermaatse prestaties, ondanks het steriele voetbal.

Quote Jordi Cruijff, hoofd van de internatio­na­le scouting en adviseur van Laporta, is een boezem­vriend. Sowieso krijgt Martínez een goeie aanbeve­ling. Zijn naam is op Camp Nou besproken.

Zo koopt hij tijd om de juiste vervanger te vinden. Een zoveelste mismatch kan Barça zich immers niet meer veroorloven. Het moet er knal op zijn. De nieuwe trainer mag geen tussenpaus zijn. Laporta wil een gezicht voor zijn project van de toekomst. Voor zover de donkerrode financiën dat toestaan. De ontslagpremie voor Koeman - zo’n 12 miljoen euro - zou wel geen probleem meer zijn. Er is ademruimte.

Ook Xavi genoemd

Ex-speler Xaví is een voornaam kandidaat om Koeman te vervangen. De voormalige middenvelder kent het huis. Momenteel ligt hij nog twee jaar onder contract bij Al Sadd in Qatar, maar de afkoopsom mag geen probleem zijn. Afgelopen zomer was Xavi al prominent in beeld, maar uiteindelijk maakte Laporta nooit een move. Tegen zijn buikgevoel in ging hij door met Koeman, het mannetje van voorganger Bartomeu.

Xavi heeft een goeie relatie met Jordi Cruijff, hoofd van de internationale scouting en adviseur van Laporta. De band tussen de zoon van Johan en die andere kandidaat is zowaar nog sterker. Boezemvrienden. Aan de muur in zijn kantoor bij Everton hing destijds een foto van Johan Cruijff. De Nederlandse legende had destijds een grote invloed op de jonge Martínez.

Volledig scherm Roberto Martínez met Jordi Cruijff, in 2019 op de Gouden Schoen. © Pieter-Jan Vanstocktraeten / Photonews

Hij leerde de familie beter kennen in Manchester, toen hij bij Wigan voetbalde en Cruijffs zoon Jordi op de loonlijst stond van Man United. Samen studeerden ze marketing aan de Manchester Business School. Ze raakten er bevriend. Jordi was zelfs getuige op zijn huwelijk. Sowieso krijgt Martínez straks een goeie aanbeveling. Zijn naam is op Camp Nou besproken.

De bondscoach past perfect in de filosofie van Laporta, ook een Cruijff-adept. De afkoopsom die in Martínez’ contract staat bij de KBVB zou geen struikelblok mogen zijn voor een club. Rest enkel de timing. Die maakt het dossier complex. Binnen twee weken spelen de Rode Duivels de halve finales van de Nations League tegen Frankrijk. Opdracht die Martínez absoluut nog af wil werken.

Puzzelstukjes passen nog (?) niet

Barcelona speelt voor de internationale break tegen Cadiz, Levante, Benfica en Atlético. Periode waarin over het lot van Koeman zal worden beslist. Alle puzzelstukjes passen momenteel nog niet. Zouden ze op Martínez wachten?

De voorbije jaren was Martínez een aantal keer in beeld bij een Premier Leagueclub. Hij had verkennende gesprekken met Arsenal, maar haalde de final cut niet. Ook bij Tottenham kozen ze na twee informele babbels voor een andere kandidaat - de Portugees Nuno als opvolger van Jose Mourinho.

Met Thierry Henry heeft Martínez een assistent met een Barça-verleden. In het verleden hoopte de Fransman om ooit samen met zijn baas de stap naar een topclub te kunnen zetten.

Alles hangt van de finale push van FC Barcelona. Een dankbare job is het alvast niet. Dat zal een telefoontje naar Koeman leren. In een jaar tijd is Barça veel van zijn grandeur kwijt gespeeld.

Volledig scherm © AFP

Tweede keuze in poll en op cover

Het Spaanse Marca gaat ervan uit dat Ronaldo Koeman geen lang leven meer beschoren is bij Barcelona. Daarom lanceerde het een poll met vijf mogelijke opvolgers. Op het lijstje: Xavi, Andrea Pirlo, Philip Cocu, Antonio Conte en Roberto Martínez. Bij de Barça-aanhang staat onze bondscoach alvast op een goed blaadje. Hij moet in de stemming enkel (duidelijk) clubicoon Xavi laten voorgaan. Martínez prijkt vandaag ook op de cover van ‘Mundo Deportivo’ naast Xavi, als favorieten om Koeman te vervangen.

Volledig scherm De cover van Mundo Deportivo, met Xavi en Martínez. © Mundo Deportivo

Opvallend statement Koeman En Koeman zelf? Die verraste vanmiddag op zijn persconferentie met een vrij korte verklaring waarin hij om steun voor zijn ploeg vroeg in de zowel sportief als financieel moeilijke periode, ‘steun in woorden en daden’, aldus de Nederlander, die zich daarmee tot de clubleiding leek te richten. “De club is met mij als trainer in een periode van wederopbouw. De financiële situatie heeft invloed op de sportieve prestaties en vice versa. Wij moeten de ploeg herbouwen zonder grote financiële investeringen. Dat heeft tijd nodig,” zei de trainer van Barcelona. Quote De talenten van nu kunnen wereldster­ren zijn over een paar jaar. Het goede van heropbou­wen is dat de jonge spelers kansen krijgen zoals destijds Xavi en Iniesta die kregen. Maar we vragen daarvoor om geduld. Ronald Koeman Hij sprak zijn vertrouwen uit in de vele jonge spelers, de meeste nog geen 20 jaar, die hij de laatste wedstrijden heeft opgesteld. “De talenten van nu kunnen wereldsterren zijn over een paar jaar. Het goede van heropbouwen is dat de jonge spelers kansen krijgen zoals destijds Xavi en Iniesta die kregen. Maar we vragen daarvoor om geduld. Het proces waarin we ons bevinden verdient gesteund te worden, in woorden en daden. Steun voor de technische beslissingen die we nemen.” En omdat Koeman zowel de pers als de aanhang bedankte voor het begrip, leek die oproep vooral gericht aan het bestuur, dat openlijk twijfelt of het wel verder wil met de trainer. Koeman liet de pers verbaasd achter door geen vragen toe te staan. Morgenavond moet dat wel, na de wedstrijd tegen Cádiz, het volgende examen van de coach en zijn team. Volledig scherm © EPA

