Er valt in de sportwereld niet meer naast Red Bull te kijken: het verhaal achter een sponsor die zichzelf vleugels gaf

SportDe twee rode stieren staan op de pet van Wout Van Aert. Ze sieren de flanken van de F1-bolide van Max Verstappen. De muren van de gym van Nafi Thiam. De shirts van de volgende tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Naast energiedrank Red Bull kan je in de sport niet meer kijken. Het geheim achter Red Bull, een sponsor die in 25 jaar een gigant is geworden: “Als de markt niet bestaat, creëeren we hem desnoods zelf.”