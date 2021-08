“Er moet een reden zijn om te veranderen”: veel oude getrouwen in ruime selectie, maar Duivels wel zonder 6 EK-gangers

Rode DuivelsRoberto Martínez noemt de komende interlandperiode “uitdagend”. De bondscoach verraste amper. Oude getrouwen krijgen de voorkeur in de 31-koppige selectie. “Als je enkel naar de leeftijd kijkt, is het gemakkelijk om foute beslissingen te nemen.”

Er heerste gezonde nervositeit in de perszaal van Tubeke. Benieuwd voor wat komen zou. De eerste selectie na een groot toernooi, is altijd een beetje spannend. Welke nieuwe gezichten zou de bondscoach erbij halen voor het drieluik Estland-Tsjechië-Wit-Rusland?

First things first. Martínez kan de komende twee weken niet rekenen op de geblesseerden Nacer Chadli, Dries Mertens, Jérémy Doku en Kevin De Bruyne. Over de middenvelder van Manchester City zei de Spanjaard: “Hij speelde een paar minuten tegen Tottenham, maar had daarna nog pijn. Hij zal dit weekend ook niet spelen, het is afwachten hoe zijn blessure evolueert.”

De in Japan spelende Thomas Vermaelen is er evenmin bij –”door de quarantainemaatregelen in Japan”. Simon Mignolet krijgt dan weer rust. De doelman viel uit in de opwarming van de wedstrijd tegen Portugal op het EK. “Simon heeft sindsdien geen echte break gehad. Het is belangrijk dat hij wat rust krijgt, dat hij zijn lichaam weer kan laten wennen aan het drukke schema. Hij heeft deze periode nodig.” We doen het zonder zes EK-gangers.

Geen échte nieuwelingen

Toch riep Martínez 31 spelers op. “En ze zullen allen een rol vervullen.”

Daarbij geen écht nieuwe gezichten. Zinho Vanheusden, Hannes Delcroix, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Dodi Lukebakio, Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere zijn de youngsters in de selectie. Die laatste twee zullen eerst nog een kwalificatiewedstrijd met de beloften in Turkije afwerken en zijn enkel inzetbaar tegen Wit-Rusland. «We kunnen hun ervaring niet wegnemen bij de U21 met het oog op het EK 2023 én de Olympische Spelen», aldus Martínez.

Beloftencoach Jacky Matthijssen knikte instemmend. “Zij staken er ook in de wedstrijd tegen Kazachstan (begin juni werd met 1-3 gewonnen, red.) bovenuit.” Charles en Yari gaan een drukke tijd tegemoet. Je bent jong en je wil wat.

Regelmaat

Voorts had Martínez het over een paar jongens die het net niet haalden. “Er zaten een paar interessante spelers in de voorselectie. Ik denk aan Dante Vanzeir, Adnan Januzaj, Benito Raman, Théo Bongonda en Bryan Heynen – zij waren er dicht bij.”

In Genk hadden ze nochtans op een selectie voor Bongonda en/of Heynen gehoopt na hun goede seizoensstart. “Wat al die spelers meer kunnen doen om op een selectie te hopen? Ze moeten laten zien dat ze ‘consistent’ zijn in hun prestaties. Een korte periode van goede vorm, is niet voldoende.” Regelmaat, met andere woorden.

Martínez is zoals geweten geen voorstander om de dingen zomaar om te gooien. Loyaal aan zij die hem in het verleden zelden tot nooit ontgoocheld hebben. En die dat in de toekomst wellicht niet zullen doen. “Ik geloof dat veranderingen op het veld moeten gemaakt worden. Niet in een bureau. Talent of niet, je moet presteren. Als ik terugkijk op het EK en mijn emoties aan de kant zet, zie ik dat we verloren tegen Italië. Maar los daarvan, speelden we goed. Veranderingen moeten er op een natuurlijke wijze komen. Er moet een reden zijn om te veranderen.”

Kansen voor iedereen

Maandag komen de Rode Duivels voor het eerst samen in Tubeke voor “een uitdagende periode.” Met drie wedstrijden op korte tijd, met veel reizen tussenin. Woensdag vertrekt de ploeg naar Tallinn voor de eerste verplaatsing. Na een tussenstop in Brussel voor de match tegen Tsjechië wordt er op acht september gevoetbald in Kazan, Rusland. Airmiles maken.

Dat zowat elke veldspeler speelminuten zal krijgen de komende weken lijkt dan ook een zekerheid. “Ik verwacht van niemand dat ze drie keer negentig minuten spelen”, aldus Martínez. De jonge garde zal de kans krijgen om te tonen dat ze er écht klaar voor zijn. “Als je enkel naar de leeftijd kijkt, is het gemakkelijk om foute beslissingen te nemen. Het voetbal beslist wanneer het hun moment is.”

Aan de Vanheusdens dezer wereld om het de bondscoach moeilijk te maken in de toekomst. Eén ding staat vast: de transitie zal geleidelijk aan gebeuren.

Selectie U21

Ook Jacky Matthijssen was aanwezig. De coach van de U21 maakte zijn selectie bekend voor de belangrijke interland in en tegen Turkije op 3 september. Ook daar zijn Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren dus aanwezig. De U21 gaan vol voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024.

