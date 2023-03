Enock Atta Agyei ‘Boateng’, nu bij KV Mechelen en volgend seizoen wenkt Premier League: “Vertrouwen dat de stap niet te groot zal zijn”

HELP TEDESCO. Welke ploeg moet de nieuwe bondscoach opstellen tegen Zweden? Laat het hier weten!

Een nieuwe start voor de Rode Duivels, morgenavond in Zweden. Aanvoerder Kevin De Bruyne en co beginnen aan een nieuwe EK-kwalificatiecampagne mét een nieuwe bondscoach. Domenico Tedesco verraste al door spelers als Axel Witsel en Dries Mertens uit zijn selectie te laten en Roméo Lavia en Johan Bakayoko - beiden amper 19 - wél te selecteren. Vindt u dat de youngsters morgen in Solna meteen een plekje in de basis verdienen? Help Tedesco hieronder en geef uw ideale opstelling!