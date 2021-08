En nu Filippo Ganna? Amerikaan sloopt magische grens van vier minuten op de individuele achtervolging

WielrennenNieuwe mijlpaal in het baanwielrennen. De Amerikaan Ashton Lambie is op de individuele achtervolging onder de magische grens van vier minuten gedoken. De baanwielrenner klokte in Aguascalientes na 4 kilometer af in 3:59.930.

Officieel is het (nog) niet, maar de vier minuten-grens op de individuele achtervolging in het baanwielrennen is gesloopt. Niet door Filippo Ganna - de huidige recordhouder-wereldkampioen op het nummer en door velen gezien als de gedoodverfde man om onder de 4 minuten te duiken -, maar wel door Ashton Lambie.

De 30-jarige Amerikaan maakte aan het begin van de zomer bekend het record op de individuele achtervolging scherper te willen stellen. Lambie doet nog maar een jaar of drie aan baanwielrennen en was voorheen vooral actief als gravelbiker. Heel erg bekend is hij dus niet, toch pakte hij begin dit jaar zilver op het WK.

Dat was achter Filippo Ganna. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden won op het WK baanwielrennen in Berlijn goud in de individuele achtervolging in een fabelachtige 4:01.934 - tot op vandaag het wereldrecord. Maar die besttijd is zou er nu dus aan zijn voor de moeite.

Tenminste als het record van Lambie officieel gehomologeerd wordt. De Amerikaan zette z'n huzarenstukje niet neer in een officiële wedstrijd en zorgde net als Victor Campenaerts bij het werelduurrecord dat alle omstandigeheden wetenschappelijk werden geoptimaliseerd.

Lambie zette zijn 3:59.930 (ter referentie: dat is meer dan 60 kilometer per uur gemiddeld) net als Campenaerts neer op de velodroom in Aguascalientes in Mexico. Ook gebruikte hij voor z'n recordpoging een 64x15-verzet. Bij een normale koersfiets is het maximale verzet 53x11.

En nu weer over naar Filippo Ganna?

