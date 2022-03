En dan greep de VAR niet in: Uruguay gaat naar WK, maar Peru voelt zich bestolen door arbitrage

La Liga FC Barcelona is back: waarom Barça sneller dan gedacht terug is

Ook onder Ronald Koeman bleef het vooral kommer en kwel. Maar dan, 6 november: Xavi Hernandez officieel de nieuwe trainer van FC Barcelona. Vier maanden later volgde een 0-4-overwinning in Bernabeu. Iets wat hen al drie jaar niet meer gelukt was. Wat is de formule achter het succes van de Catalaanse trots?

24 maart