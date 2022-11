Emotionele Lewandowski leidt Polen met assist én allereerste WK-goal naar zege tegen Saoedi-Arabië

Met elk drie wissels in vergelijking met hun openingswedstrijd, was het uitkijken naar de bevestiging van de stunt tegen Argentinië voor de Saoedi’s en naar de reactie van de Polen op hun gelijkspel tegen Mexico. Saoedi-Arabië was in de eerste helft duidelijk de betere ploeg, al moest doelman Szczesny geen mirakels verrichten om de nul op het bord te houden. In het zicht van de pauze was het evenwel Polen dat tegen de gang van het spel in het eerste doelpunt in drie wedstrijden in het Education City Stadium lukte. Piotr Zielinski stond op de juiste plaats om een rebound van Lewandowski voorbij keeper Al-Owais te knallen.