Emotionele Bakelants fietst frustraties van zich af: “Lachen met onze ploeg mag stoppen” - Van der Schueren: “Jan mag zijn mening zeggen”

Voor de laatste overwinning van Jan Bakelants moeten we enkele jaren terug in de tijd, maar vandaag stampte hij als vanouds op de pedalen. Hij nam onderweg de tussensprint mee en kwam als tweede boven op de Col de la Core. Uiteindelijk moest hij alleen voor Patrick Konrad echt de duimen leggen. “Hij was de sterkste en ik ben eigenlijk blij dat hij wint, alleen jammer dat hij net van me weg poeft op een moment dat ik er een lange beurt had opzitten. Op dat laatste klimmetje was ik bij de sterksten, maar ik maakte de fout van me te laten insluiten en op mijn binnenblad te sprinten. Anders zat er meer in. Ik ben karig beloond.”

Quote Ik had het gevoel dat ik enorm onderschat word en ik ben trots dat ik nog eens heb kunnen bewijzen dat ik een goede renner kan zijn. Jan Bakelants

De emoties en de adrenaline kwamen naar boven in zijn verklaring na de race. Bakelants had moeite om zijn tranen te bedwingen. “Ik ben blij dat ik getoond heb dat ik nog meedoe. De vragen die we de voorbije weken kregen, waren net niet dedain. De kritiek op de ploeg en alles wat er rond hangt, dat trek ik me heel erg aan. Het scheelt niet veel of ze lachen je in je gezicht uit. Daarom ben ik blij met deze race. Ik had het gevoel dat ik enorm onderschat word en ik ben trots dat ik nog eens heb kunnen bewijzen dat ik een goede renner kan zijn. Ik had stilaan het gevoel dat ik verantwoording moest afleggen waarom ik in de Tour ben. Het lachen met de ploeg mag nu wel stoppen. Die kwaadheid heeft me vooruit gebrand.”

Daar komt nog bij dat ploegleider Hilaire Van der Schueren gisteren nogal laconiek in de media zijn renners op hun plaats zette. Niet in het minst Bakelants. Die kreeg het verwijt dat hij zondag altijd had moeten meezijn met de vlucht van 32. “Dat is ook zo, maar ik ben kritisch genoeg voor mezelf om dat te beseffen. Hij mag dat zeggen, maar dat moet niet via via tot bij mij komen. Ik was zelf nog het meest kwaad dat ik zondag de trein heb gemist. Voor mij is het ook aangenamer koersen in die kopgroep, maar je hebt daar wat geluk bij nodig. Je mag niet vergeten dat er voor een renner zoals ik in deze Tour eigenlijk maar drie kansen waren. Die rit van 250 km en toen zat ik mee, alleen heeft de warmte me daar genekt. Zondag heb ik het geprobeerd, maar uiteindelijk vertrekken ze gratis met 24 en dan deze etappe. Ik zat in twee van de drie in de goeie ontsnapping. Verder hebben we sprints, tijdritten en loodzware bergetappes gehad.”

Quote Onze hele ploeg verdient samen niet eens een miljoen euro. Ik weet in elk geval wat ik heb en da’s kleingeld. Jan Bakelants

De woorden van Hilaire Van der Schueren vielen bij Bakelants in verkeerde aarde en hij nam geen blad voor de mond. Hij ergert zich er ook aan dat Intermarché-Wanty-Gobert over dezelfde kam wordt geschoren als alle andere teams in deze Tour, terwijl ze het met veel minder middelen moeten zien te redden. “Ik vind dat Hilaire het op een zwakke manier heeft verwoord. Dat kon beter en diplomatischer. Zelf heb ik hem maandag de hele dag niet gezien, maar hij zal met interviews bezig geweest zijn. Ik zal dat wel een keer rechttrekken en iets meer uitbalanceren. Je moet dat in perspectief bekijken. Onze hele ploeg verdient samen niet eens een miljoen euro. Ik weet in elk geval wat ik heb en da’s kleingeld. Bij Ineos en Deceuninck strijkt één renner makkelijk een miljoen euro op. Maar wij worden op dezelfde maatstaf afgerekend. Dat is toch niet fair. Je moet een kat een kat noemen. Zij beoefenen een andere sport. Als ik zie wat voor nummers Alaphilippe en Asgreen hier opvoeren, dan denk ik: rij toch wat slimmer en je wint drie of vier etappes.”

Ook op familiaal vlak was het een speciale dag was voor Bakelants. Precies vijf jaar geleden werd zijn dochter Julia geboren. Hij maakte haar in volle wedstrijd ook de groetjes over via de camera. “Ik had vanochtend gebeld dat ik iets zou proberen. Vijf jaar geleden ben ik in de Tour gebleven op de dag dat ze geboren werd (krijgt het moeilijk). Ik had liever met een ander resultaat uitgepakt, maar ik ben blij dat ik nog eens getoond heb dat ik nog meedoe en dat ik als ik wat ruimte krijg nog altijd een stukske kan fietsen.”

Hilaire Van der Schueren: “Jan mag zijn mening zeggen”

Ploegleider Hilaire Van der Schueren (73) stoorde zich niet aan de frustraties en emoties van Bakelants. De achtste van de etappe mocht van zijn baas zijn gedacht kwijt. “Jan mag zeker zijn mening delen. Alleen moet ik ook op de vragen van journalisten antwoorden en als ik het dan te veel verbloem, is het ook niet goed. Jan zegt al dagen dat hij goede benen heeft, maar dan moet je ook mee zijn. Dat was nu het geval. De focus is er wel, maar er moet ook wat geluk bij komen kijken. Ik heb me ’s ochtends laten gelden en we waren extra scherp. Of mijn interview Jan geprikkeld heeft? Ik denk dat daar meer voor nodig is.”

Van der Schueren komt Bakelants ook voor een deel tegemoet. Hij is akkoord dat Intermarché Wanty Gobert niet met dezelfde middelen opereert als de rest van het peloton. “Maar we hebben al een hele tijd het kleinste budget en in andere jaren zaten we wel veel vaker mee vooraan en pakten we op zijn minst de strijdlust eens. Ik ben al beter gestemd (Rota finishte ook nog als tiende, red.), maar we moeten op zijn minst nog wat meer in beeld komen om van een geslaagde Tour te kunnen spreken. We gaan het nog een paar keer proberen.”

