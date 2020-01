Emotioneel eindejaar ten huize Timmers: “2019 was geen goed jaar en 2020 boezemt me veel angst in” Redactie

01 januari 2020

10u38 0 Sport Pieter Timmers (31) wil knallen op de Olympische Spelen van Tokio - meteen zijn laatste afspraak. Als boegbeeld draagt hij al jaren het Belgische zwemmen, bijgestaan door zijn vrouw Elle De Leeuw. Een bezige bij, want naast haar job als manager is ze ook persverantwoordelijke bij VTM en voltijds mama van hun dochtertje Jutta (2). Alleen heeft Jutta een slaapstoornis en zijn de nachten hels. “2019 was geen goed jaar en 2020 boezemt me veel angst in”, schrijft ze in een emotionele post op Instagram.

De Leeuw komt vaak handen te kort om alles gedaan te krijgen. Ze behartigt de belangen van Pieter, maar is daarnaast ook senior press officer bij VTM en voltijds mama van Jutta. Zei ze daar afgelopen zomer over in onze krant: “Het moeilijkste is om alles gedaan te krijgen voor middernacht. Vroeger werkte ik vaak tot negen uur ‘s avonds bij VTM, maar sinds Jutta er is, gaat dat niet meer. Pieter kan haar ‘s avonds niet halen in de crèche omdat hij in het bad traint of in het buitenland is. Dus vertrek ik op tijd in Vilvoorde, met de file richting Antwerpen, om haar op te pikken. Als zij in haar bedje ligt, is het al half negen. Dan haal ik nog wat werk in en kook ik - of Pieter, we wisselen af - en daarna doe ik zijn zaken. Mijn tikker gaat tegen de avond fel.”

Het helpt ook niet dat Jutta een slaapstoornis heeft. Ze wordt meestal rond één of twee uur wakker en valt pas uren later van pure vermoeidheid in slaap. “Haar hersentjes gaan volle bak ‘s nachts. Zoiets moet er uitgroeien, maar de dokters weten niet: nu of tot haar zes jaar? Jutta is een pracht van een kind en heel actief. Ik had nooit een roze wolk verwacht, alleen op die slaapstoornis hadden we niet gerekend. We gaan met angst de nacht in. Jutta beseft het nu zelf: ‘Ik wil slapen’, maar het gaat niet. En als we de kamer verlaten, is het kot te klein. Meestal blijf ik ‘s nachts op, ook als Pieter in het land is, want hij moet rusten om te trainen en zijn prestaties niet te ondermijnen. Al hielp hij ook soms zodat ik een nachtje toch eens kon bijslapen.”

Emotionele post

Dat 2019 dus geen goed jaar was, valt te begrijpen. Elle De Leeuw schrijft de emoties op oudejaar van zich af op Instagram: “Afscheid moeten nemen van mijn twee dierbaarste mensen. Gruwelijke nachten van 1 tot 2 uur slaap die na twee jaar eindelijk z’n tol hebben geëist. Zonder negatief te willen zijn, boezemt 2020 me veel angst in. Het eerste deel dan toch. Of ik het ga trekken tot augustus, met twee jobs en op en af rijdend van Antwerpen naar Humbeek (1ste schooldag maandag!) met een overprikkelde peuter vol verlatingsangst en met nog steeds moeilijke nachten, vooral wanneer haar papa weg is. En dat is verdomd veel tot augustus.”

De Leeuw blijft echter strijdvaardig en ziet het einde van de Olympische Spelen als eindmeet: “Als ik het tot dan trek, kunnen we alles aan. En vanaf augustus: een nieuw leven. Een rustiger. Zonder chloorwater. Met een papa en man die thuis is. Samen met Jutta en mij in ons nieuwe huis. Kom toch maar op 2020, let’s do this.”

