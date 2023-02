“Emoji’s van apen” en “familieleden die bedreigd werden”: Union-middenvelder Lazare slachtoffer van racisme na wedstrijd in Club Brugge

Wielrennen Net niet voor Van Gils en Vanseve­nant in Ronde van Oman: Herrada steekt jonge Belgen de loef af in tweede rit

Jesus Herrada (Cofidis) heeft de tweede etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Spanjaard toonde zich de sterkste bergop in Qurayyat voor Maxim Van Gils (Lotto Dstny) en Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Met Mauri Vansevenant (vijfde) en Stan Dewulf (9de) eindigden nog twee Belgen in de top tien. Herrada neemt de leiderstrui over van Tim Merlier, die de openingsrit won.

14:27