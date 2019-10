Emma Meesseman heeft met Washington Mystics eerste WNBA-titel vast IB

11 oktober 2019

04u42

Bron: Belga 8 De Washington Mystics - met twee Belgen in de rangen, namelijk Emma Meesseman (22 punten) en Kim Mestdagh - hebben hun eerste WNBA-titel vast. De basketbalvrouwen versloegen deze nacht in de finale Connecticut Sun met 89-78 (42-43 bij de rust).

De partij werd gespeeld in de Entertainment and Sports Arena van Washington, in het bijzijn van 4.200 toeschouwers.

Met haar eerste titel in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA zet Emma Meesseman op 26-jarige leeftijd al de kroon op een prachtige carrière. De center van 1m93 zet zo de mooiste trofee in haar intussen goedgevulde prijzenkast.

“Ontbrekend puzzelstukje”

Sinds 2013 vult Meesseman haar Europese seizoen aan met een campagne in de WNBA bij Washington. Vorig jaar gaf ze de voorkeur aan het WK met de nationale ploeg van België en grepen de Mystics in de finale naast de titel. Coach Mike Thibault noemde Meesseman toen het ontbrekende puzzelstukje. Een jaar later krijgt hij gelijk. Meesseman werd verkozen tot beste speelster van de reguliere competitie en toonde zich ook in de play-offs toonaangevend.

lees verder onder de foto:

MVP! MVP! MVP! 👑



Congrats to @EmmaMeesseman who earns #WNBAFinals 2019 Most Valuable Player! pic.twitter.com/6824EFZvwb WNBA(@ WNBA) link

“Ze is zo belangrijk voor ons, in elke match van deze finale toonde ze dat opnieuw. Emma is een van de beste speelsters ter wereld. Dat bewijst ze in de Europese competities en voor de Belgische nationale ploeg. Op de grote momenten staat ze er altijd”, stak tweevoudig MVP en zesvoudig All Star Elena Delle Donne de loftrompet over Meesseman.

Eerste successen

Haar eerste successen boekte Meesseman met de Belgische jeugdploegen. Op het EK voor speelsters tot 18 jaar loodste ze ons land in 2011 naar een gouden medaille. Ze werd er ook als jonge Europese speelster van het jaar gekozen. Een jaar later zorgde Meesseman voor een onuitgegeven stunt door met de Blue Cats Ieper, waar ze opgeleid werd door huidig bondscoach Philip Mestdagh, de dubbel te pakken in België.

Op achttienjarige leeftijd zette Meesseman, de dochter van voormalig international Sonja Tankrey, haar eerste stappen in het buitenland. Er werd haar een vierjarig contract aangeboden bij Spartak Moskou in Rusland. Gedurende twee seizoen werd de Belgische uitgeleend aan Villeneuve d’Ascq in Frankrijk om nadien in de Russische hoofdstad te basketten. Dankzij goede carrièreplanning vervoegde ze in februari 2016 Ekaterinburg, waar ze de trofeeën aan elkaar rijft: drie landstitels, een bekeroverwinning en drie EuroLeague-zeges. In 2018 werd Meesseman ook verkozen tot beste speelster van die Europese topcompetitie.

Sinds 2013 steekt Meesseman in de zomer ook de Atlantische Oceaan over om haar basketgeluk te beproeven in de States. De Washington Mystics kozen haar als negentiende uit in de tweede ronde van de Drafts. Sindsdien maakt ze ook in de WNBA furore. In 2015 maakte ze als enige Europese speelster deel uit van de All-Stars, de beste speelsters uit de competitie.

Belgian Cats

In 2018 liet ze de Mystics staan om zich te focussen op het WK met de Belgian Cats, die ze hoog in het vaandel draagt sinds haar jeugdmentor Philip Mestdagh in 2015 benoemd werd als bondscoach.

Ook met de Belgische ploeg schreef Meesseman intussen een succesverhaal. Na tien jaar afwezigheid plaatsten de Cats zich in 2017 opnieuw voor een EK-eindronde. Meesseman loodste de ploeg meteen naar brons in Praag. Een jaar later, toen ze dus verstek gaf voor de Mystics, eindigden de Belgen verrassend vierde op het WK in Tenerife. Begin november komen de Belgian Cats weer samen voor EK-kwalificatiewedstrijden en in februari nemen ze deel aan het olympisch kwalificatietoernooi. Daarvoor plaatsten ze zich begin juli met een vijfde plek op het EK in Belgrado.