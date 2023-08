Emily White is 18-jarig aanvalswapen bij Red Panthers: “Als kind wou ik voetballen, maar ik woonde dichtbij een hockeyveld”

Pas achttien jaar is Emily White, maar ze ontpopt zich nu al tot een belangrijk speerpunt in de aanval van de Red Panthers. Haar doelpunt tegen Duitsland loodste België naar de EK -finale vandaag tegen Nederland: “We willen ons op een groot podium laten gelden.”

In de groepsfase bleef een doelpunt voor White uit, maar in de halve finale tegen Duitsland brak ze ban en gaf een staaltje van haar kwaliteiten, of ‘superpower’ zoals dat in de terminologie van de Red Panthers heet. White is snel en koelbloedig voor doel. Ze werkte een diepe assist van Alix Gerniers prima af.

Haar aandeel in de zege is een droomscenario voor White die zo bij haar debuut in een groot kampioenschap meteen de finale mag spelen. Na afloop van het duel tegen Duitsland liep ze in de tribune naar haar ouders: “Ook mijn zusje was daar. Ze waren heel blij door het resultaat, maar ook nog geschokt door alle stress. Het laatste kwart hebben we heel hard moeten verdedigen om overeind te blijven tegen Duitsland.”

Engelse traditie met thee

Zowel haar vader en moeder zijn van Britse afkomst, maar zelf is Emily White geboren in België: “Ik heb altijd in België gewoond en ben in het Engels opgevoed. Op school heb ik Frans geleerd”, zegt White. “Maar mijn hele familie is Engels en ik heb de Engelse traditie gevolgd. Zoals thee drinken om vier uur? Ja, soms. (lacht).”

Een beetje toevallig is ze in de hockeysport beland: “Als kind hield ik van voetbal, ik voetbalde graag op school. Ook mijn ouders houden van voetbal. Maar er was geen damesteam in voetbal in de buurt, terwijl we heel dicht bij een hockeyveld woonden. Zo heb ik een week eens hockey geprobeerd. Ik vond het heel leuk en ben het blijven spelen.”

Het talent van White bleef niet onopgemerkt. In de jeugd sloot ze al aan bij de nationale U15-ploeg en evolueerde in sneltempo richting Panthers. In september sloot ze aan bij de hoofdmacht en draaide een goede campagne in de Pro League met zeven goals. Bij de Watducks in de Belgische competitie zag ze zich uitgeroepen tot ‘Rising star’.” Haar selectie voor deze EK-kern was een no-brainer: de Panthers kunnen een snel en robuust aanvalswapen als haar goed gebruiken.

“Ik hou van scoren”, lacht White. “De staff geeft me veel vrijheid om mijn spel te laten spelen. Ik voel veel vertrouwen. Ik probeer het team te helpen met mijn energie, door ballen te winnen en aanvallend gevaarlijk te zijn. Ik hou van dribbelen en hoor tot de twee à drie snelste spelers in het team. Voor mij is het mijn eerste grote internationale toernooi in een groot stadion met veel mensen die kijken. Daar kan ik veel van leren. We willen ons ook op een groot podium laten gelden.”

Natuurlijk hoopt ze ook in de finale tegen Nederland haar stempel te kunnen drukken. Maar Nederland, dat is nu eenmaal “a class apart” in het dameshockey. “Ja, ze zijn nog steeds het beste team. Maar ik denk dat we steeds dichter komen. In onze groep hebben we tegen Nederland aan de bal niet onze beste wedstrijd gespeeld. We moeten de ‘kleine beetjes’ vinden om Nederland te irriteren en uitzoeken waar hun zwakke plekken liggen, al zijn die niet makkelijk te vinden. Ons verdedigend blok moet er staan. We voelen altijd veel energie voor een match tegen Oranje. We willen hen echt eens kloppen.”

Met haar Engelse roots had Emily White op papier ook voor het Engelse nationale team in hockey kunnen uitkomen. Haar ploegmaat bij de Panthers Charlotte Englebert is trouwens in het Engelse Kingston geboren, maar zij heeft wel Belgische ouders. “We grappen daar wel eens over”, zegt White. “Toen we In de Pro League tegen Engeland speelden, zei de Engelse media dat we beiden voor Engeland hadden moeten spelen. Maar dat was nooit mijn plan. Ik heb altijd alles met België gespeeld.”

