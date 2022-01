Elise Mertens vlot naar tweede week op Australian Open: “Ik was gelukkig en relaxed op de baan”

Australian OpenVoor de tiende keer op 20 deelnames bereikte Elise Mertens (WTA 26) de tweede week van een grandslamtornooi. Die indrukwekkende regelmaat bekroonde de Limburgse tegen Shuai Zhang (WTA 74) met een prestatie die af was: 6-2, 6-2 in iets meer dan een uur tijd. Danielle Collins (WTA 30) staat tussen haar en de vierde grandslamkwartfinale in haar carrière.

Warm op Melbourne Park en dus leek Elise Mertens vastbesloten om licht werk te maken van dubbelspecialiste Shuai Zhang. Uiteindelijk stond ze in de onderlinge duels 4-0 voor en dat moreel overwicht wilde ze snel opnieuw op de baan bevestigen. Met vroege breaks in elke set en vooral een prestatie die redelijk ‘volmaakt’ was, slaagde ze in haar opzet. Mertens sloeg amper negen unforced errors, lukte 4 aces (aan een gemiddelde van 68 procent) en moest maar twee breakpunten toestaan in die 70 sterke minuten in de Kia Arena. “Het was heel heet vandaag en de ballen vlogen daardoor sneller door de lucht”, zei Mertens. “Ik had dat aspect goed onder controle terwijl zij meer fouten maakte dan gewoonlijk. Ik was heel regelmatig en probeerde mijn energie te sparen. Mijn opslag ging goed, waardoor ik in de warmte veel makkelijke punten kreeg, dat heeft zeker geholpen.”

Volledig scherm © BELGA

Verandering

Tiende achtste finale op een grandslamtornooi voor de 26-jarige Hamontse, haar aanwezigheid in de tweede week wordt stilaan een gewoonte. “Het is niet dat er dan een ander tornooi begint maar zo’n maandag geeft toch een ander gevoel dan de eerste maandag van het tornooi”, wist Mertens. “Bij de start wil je absoluut presteren, wil je niet verliezen, in de tweede week heb je al het vertrouwen van drie gewonnen matchen. Je speelt meer vrijuit. De hoop om heel goed te doen is ook duidelijker aanwezig.” Na een wisselvallig en vooral lang 2021 geeft onze landgenote opnieuw een frisse indruk. “Ik was vandaag gelukkig en relax op de baan”, glimlachte Mertens. “Vorig jaar was lang met Indian Wells in oktober en de Masters in Mexico begin november. Plus de kalender die alle kanten uitging, waardoor het mentaal zwaar werd. Mijn blessure (dij) in het begin van dit seizoen maakte ook wel dat ik heel veel goesting had om hier te spelen.”

De nieuwe omkadering met coach Simon Goffin en conditietrainer Quentin Struckmayer heeft die transitie ook vergemakkelijkt. “Het was nodig om te veranderen. In de tenniswereld is het de gewoonte dat je om de zoveel jaren je coach omruilt, om voor een frisse wind te zorgen. Ik heb flink geïnvesteerd in mijn omkadering met drie mensen (ook de kinesiste is in Melbourne, red) die meereizen, dat kost natuurlijk veel geld, maar het lijkt te lonen. Het is alleszins het proberen waard.”

Collins

Ook het proberen waard, haar parcours van 2018 (halve finale) evenaren. Maar dan moet ze (zondagnacht/maandagmorgen) wel eerst voorbij de felle Danielle Collins, de halve finaliste van de editie 2019. 1-1 staat het in de onderlinge wedstrijden waarbij de Hamontse hun laatste duel, in Chicago vorig jaar, in twee sets verloor. Mertens weet aan wat ze zich moet verwachten: de 28-jarige Amerikaanse slaat hard en schreeuwt (na elk gewonnen punt) misschien nog harder. “Ze slaat op alles en heeft enkel een plan A”, aldus Mertens. “Haar service is goed en bij haar return staat ze steevast in de baan. We zullen zien of het haar gaat lukken. Mentaal is ze wel wat anders, ja. Ze is gemotiveerd, héél gemotiveerd, zal ik het zo zeggen.” Zo kennen wij nog iemand. Op naar de kwartfinale dan maar.

Volledig scherm © BELGA