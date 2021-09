Elise Mertens niet voorbij Aryna Sabalenka op US Open: “Hart en ziel in wedstrijd gestoken”

“Het was een moeilijke wedstrijd”, zei Mertens. “Aryna speelt heel goed momenteel. De eerste set ging gelijk op en kon beide kanten op. In de tweede set heeft ze me echt overrompeld. Ze was erg agressief. Aryna’s tennis is zeer krachtig, ze is een van de sterkste speelsters op het circuit. Wanneer haar opslag draait, is het echt lastig om punten te winnen. Ik was er dichtbij in de eerste set (twee breakballen bij 15-40 en 2-2, nvdr.), maar ik kon het niet verzilveren. Dat helpt natuurlijk niet tegen een speelster als Aryna.”