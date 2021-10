Eli Iserbyt vraagt begrip in een veldritwereld zonder Van Aert, Van der Poel en Pidcock: “’Losers’, dat zijn wij absoluut níet”

Darts Huybrechts en Van den Bergh maken indruk en trakteren zichzelf op Belgische kwartfina­le in World Series of Darts

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zitten bij de laatste acht in de World Series of Darts. ‘Dancing Dimi’ legde José de Sousa over de knie (6-3), Kim Huybrechts stuntte tegen Peter Wright (6-1). De twee Belgen nemen het morgen tegen elkaar op in de kwartfinale.

30 oktober