België is volgend jaar samen met Duitsland, Estland en Italië gastland voor het EK volleybal 2023 bij de vrouwen (15/8-3/9). De Yellow Tigers treffen in hun groepsfase in Gent wereldkampioen en tweevoudig Europees kampioen Servië, naast Slovenië, Polen, Oekraïne en Hongarije. Een zeer competitieve groep, waarin België zich moet plaatsen voor de volgende ronde. De top vier van de zes groepen gaan door. België (pool A) treft dan een tegenstander uit groep C (Duitsland, Azerbeidzjan, Turkije, Tsjechië, Zweden en Griekenland). De 1/8ste en kwartfinales vinden plaats in België en Italië. De halve finales en de wedstrijden om de medailles zijn voorzien in Brussel.