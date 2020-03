Eindigt Parijs-Nice morgen? Prudhomme haast zich om gerucht te weerleggen Marc Ghyselinck

12 maart 2020

Het gonsde in Saint-Amand-Montrond weer van de geruchten en speculaties. De teneur was gisteren dat Parijs-Nice morgenavond zal eindigen in Apt. Dat is de finish van de zesde etappe. De start van de zevende rit is voorzien aan de Avenue de Verdun, dicht bij de Place Masséna in Nice. Dat is in het centrum van de stad waar bij mooi weer wel wat toeschouwers verwacht worden. Burgemeester Christian Estrosi zou elk risico willen vermijden en Parijs-Nice uit zijn stad willen houden. Op die manier zullen de twee laatste ritten worden geschrapt. Tenzij organisator ASO alsnog een andere stad vindt om haar wedstrijd te ontvangen. Daar wordt volgens andere bronnen ook aan gewerkt.

Christian Prudhomme van organisator ASO haastte zich om de geruchten tegen te spreken. "Op dit moment, we zijn woensdagnamiddag, heb ik de bevestiging dat Parijs-Nice honderd procent zeker in Nice zal arriveren", zei hij aan de Franse krant 'Le Parisien'.

Vraagtekens staan er ook bij Parijs-Roubaix op 12 april. De wedstrijd start in Compiègne in het departement van de Oise, dat hard door het coronavirus is getroffen. Prudhomme: "Op dit moment concentreren we ons op Parijs-Nice. Als er directieven komen voor Parijs-Roubaix, zullen we die volgen." (MG)