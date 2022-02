Eigenaar Roman Abramovich zet stap opzij bij Chelsea na Russische invasie in Oekraïne

Hij kiest de vlucht vooruit. Chelsea-eigenaar Roman Abramovich draagt de supervisie over zijn voetbalclub over aan de liefdadigheidsstichting achter de club. Zo hoopt hij Chelsea te vrijwaren als de Engelse regering hem de komende dagen sancties oplegt voor zijn banden met het Kremlin en Vladimir Putin. Op papier is hij dus geen baas meer. Vanop afstand wellicht nog wel.

De voorbije dagen gingen in Engelse politieke kringen stemmen op om op alle bezittingen van Russische oligarchen als Roman Abramovich beslag te leggen. De baas van Chelsea is hen voor. Zaterdagavond publiceerde hij een statement op de website van de club:

“Tijdens mijn bijna 20 jaar als eigenaar van Chelsea FC, heb ik mezelf altijd gezien als behoeder van de club. Diegene die ervoor zorgt dat we succesvol zijn. Dat we bouwen aan de toekomst. En dat we een positieve rol spelen in de gemeenschap. Ik heb mijn beslissingen altijd genomen in het belang van de club. Ik blijf mij inzetten voor deze waarden. Daarom draag ik vandaag het beheer en de supervisie van Chelsea over aan de liefdadigheidsstichting. Ik denk dat ze momenteel in de beste positie zitten om de belangen van de club, spelers, staf en fans te behartigen.”

Door het beheer van de club (tijdelijk) over te dragen, kan de Engelse staat geen beslag leggen op Chelsea. Abramovich is sinds 2003 eigenaar van de Londense club. Via holding Fordstam Limited pompte hij bijna 2 miljard in de club. Het geld vloeit via een lening aan een bedrijf in een belastingparadijs naar de club.

Chelsea is als club schuldenvrij en hoeft de leningen aan zijn eigenaar niet terug te betalen. De club draait jaarlijks op een omzet van 500 miljoen euro. Enkel bij (cash-)tekorten past zijn Abramovich sinds enkele jaren nog bij. Romelu Lukaku en co hoeven zich dus geen zorgen te maken dat hun salarissen niet zullen worden gestort. Al zijn mensen die de dagelijkse leiding in handen hebben, blijven ook op post. Enkel op papier neemt de oligarch dus geen beslissingen meer.

Abramovich heeft altijd goeie relaties gehad met de Russische president Vladimir Putin. Door een stap opzij te zetten hoopt hij zijn speeltje uit de wind te zetten. Hij is naar verluidt niet zinnens zijn club in de etalage te zetten.

Onder zijn bewind won Chelsea alle mogelijke prijzen: van de Premier League over twee keer de Champions League tot het WK voor clubs.