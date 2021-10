Efficiënt Charleroi wint in Seraing en komt op twee punten van leiders, match lag ook even stil

Voetbal “Dit verhaal heeft Valbuena gedood, als sportman en als familieman”: Benzema riskeert 10 maanden voorwaarde­lijk

21 oktober Dag twee van het langverwachte proces over de zogenaamde ‘sekstape’-affaire rond de Franse ex-international Mathieu Valbuena was er een van veel emoties. De vermeende afpersers en de advocaat van Valbuena kwamen aan het woord. Een van de beschuldigden is Karim Benzema, maar die laat zich - ook vandaag weer - vertegenwoordigen door twee advocaten. Mogelijk volgt morgen al een uitspraak over de zaak. Tegen Benzema eist het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden en een boete van 75.000 euro.