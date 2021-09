Eerste grote afspraak voor nieuwe bondscoach Muñoz en Red Dragons: “Onze target: vechten voor plaats in top 8"

VolleybalFernando Muñoz (51) was al een jaar de nieuwe coach van de Red Dragons, zonder ook maar één interland te spelen. Onder de duim door corona. De Final Four van de Golden League in juni in een eigen organisatie was een eerste mikpunt, maar draaide uit op een sisser. Losbreken op het EK dan maar… “Een plaats bij de laatste acht, dromen mag.”

De gelijkenis met zijn landgenoot Roberto Martínez bij de Rode Duivels is treffend: ‘in every inch a gentleman’. Diplomatie en stabiliteit, intelligent, weinig frivoliteit, walsend en zalvend. “Ik ben een harde coach, en met ‘hard’ ­zijn bedoel ik geen schreeuwerige coach, maar beslissingen nemen die moeten genomen worden. Ik wil mijn spelers pushen tot hun limiet en dan zien hoe ze reageren. Maar... ik zal ze altijd verdedigen.” Muñoz schuift lichtjes in het verweer bij onze opmerking dat de Red Dragons na hun schabouwelijk debuutoptreden onder zijn bewind tijdens de Final Four van de Golden League in Kortrijk — twee maanden geleden — lijfstraffen oproepen. België werd toen weggetikt door Oekraïne en Estland. Kansloos, op tonen van gemakzucht.

“Sta me toe...”, pikt Muñoz revolterend in. “Het resultaat was heel ontgoochelend, zeer zeker. Maar reken de Red Dragons niet af op die prestatie. We kunnen beter. Jullie moeten weten, in de kwalificatietoernooien vooraf — in Letland en Estland — zaten we in groeimodus op schema. Maar in de aanloop naar de Final Four in Kortrijk liep alles fout. Door opduikende coronagevallen, ook in onze groep, diende het oefenprogramma verschoven, bijgestuurd, geschrapt. Het werd te kort dag voor de Final Four. Ik ga daarom de spelers niet met de vinger wijzen. De ontgoocheling om de makke prestatie was groot en trof de hele groep. Het is geen excuus. Ik ben nieuw voor hen, zij zijn nieuw voor mij. We zijn in onze samenwerking door corona een jaar kwijt, die handicap dragen we ook vandaag nog mee.”

Verhanneman is terug

Op naar het EK, dat start met voor de Red Dragons een openingsmatch tegen Servië. Mét een paar wijzigingen in de selectie. Mathijs Verhanneman is terug. Niet naar waarde geschat in voorbije evenementen, hoefde voor hem het nationaal team niet meer. “Maar hij zou de deur openhouden na ons gesprek”, pikt Muñoz in. “Omdat we Ferre Reggers (pas 18 geworden, straks aan de slag bij Maaseik en ... “Het grootste talent uit de Volleybalschool, for sure”, dixit Muñoz) thuislaten. Hij treedt ook aan op het WK Youth én het WK voor junioren. We moeten hem beschermen. Het mag niet té worden. Bovendien vind ik dat je het grootste evenement in uw leeftijdscategorie moet meemaken.” Enter Verhanneman, dus.

“Ik ben tevreden, dit is de sterkste selectie die ik kon maken. Martin Perin is er nog als libero bij, nadat Deroey afhaakte. En Bram Van den Dries is terug, naast Tuerlinckx. Ik neem maar twee hoofdaanvallers mee, vandaar dat Jolan Cox afviel.”

Starten tegen kampioen

België treft in zijn groep Europees kampioen Servië, wereldkam­pioen Polen (onder Vital Heynen), Oekraïne (dat België een peer stoofde op het laatste EK in Antwerpen), Portugal en Griekenland. Een plaats bij de eerste vier in de groep moét. “Ik heb liever dat we openen tegen een superteam als Servië. Zij starten een toernooi doorgaans als een diesel, je weet maar nooit... Mogelijk gunt ons dat opportuniteiten. De twee daaropvolgende wedstrijden — tegen Portugal en Griekenland — moeten we winnen. Als we als vierde eindigen, treffen we gegarandeerd Rusland als winnaar uit groep C. Daarom mikken we in onze poule op plaatsen 2 en 3. Dat biedt meer kansen in de 1/8ste finales tegen een tegenstander als Turkije, Nederland, Finland of Spanje. Onze target op dit EK moet zijn: kunnen spelen voor een plaats bij de laatste acht. Dromen mag. Dat is voor België nog maar één keer gebeurd, één keer (!)... in 2017 in Polen (4de)”, benadrukt Muñoz het unieke ­ervan.

Quote Ik weet hoe graag deze groep eens de Spelen wil meemaken, al wordt dat zéér moeilijk

Lichte correctie toch, voor Muñoz en de archieven: België eindigde sinds het eerste EK in 1948 in totaal vijf keer bij de laatste acht. 5de (euh... op 6 deelnemers) in 1948, 6de (op 10) in 1951, 7de (op 12, onder Marc Spaenjers) in 1987, 7de (op 16, onder Dominique Baeyens) in 2013 en 4de (op 16, onder Vital Heynen) in 2017.

De juiste weg

Fernando Muñoz heeft een contract tot de Spelen van 2024 in Parijs. Hij kwam overeen dat hij zich in zijn eerste jaar voltijds op de Red Dragons zou storten, en dus niet combineren met een job als clubcoach. Dat jaar is voorbij. “En het kriebelt”, zegt Muñoz. “Het liefst zoek ik de combinatie. Ik wil dagelijks met een team op het terrein staan. Ik heb aanbiedingen, uit Turkije, Rusland, Bulgarije, maar het moet niveau hebben. Ook eentje uit Spanje, dicht bij mijn familie thuis in Madrid. Dàt combineren met de Red Dragons zou ideaal zijn. Ik bekijk het nog allemaal.”

“Ik weet hoe graag deze groep eens de Spelen wil meemaken”, mijmert Muñoz ter afsluiting. “Dat wordt zéér moeilijk, voor gelijk welk Europees team, het heeft alles met rankingpunten te maken. Maar dat ze geloven in zo’n groot doel is erg belangrijk voor de toewijding in de toekomst. Ik voel dat ik een erg gemotiveerde groep zal coachen. Ik zie passie. Met de overgave en mentaliteit die jullie Red ­Lions tonen in het hockey. Dàt is de juiste weg, wij zijn op de juiste weg.”

PROGRAMMA

DONDERDAG: België - Servië 20.30u

VRIJDAG: België - Portugal 17.30u

ZATERDAG: België - Griekenland 17.30u

MAANDAG: Polen - België 20.30u

DINSDAG: Oekraïne - België 20.30u

DE SELECTIE

• Spelverdelers: Stijn D’Hulst, Mathias Valkiers • ­Middenspelers: Lennert Van Elsen, Arno Van de Velde, Elias Thys, Wout D’Heer • Hoekaanvallers: Sam Deroo, Mathijs Verhanneman, Tomas Rousseaux, Mathijs Desmet • Hoofdaanvallers: Bram Van den Dries, Hendrik Tuerlinckx • Libero’s: Jelle Ribbens, Martin Perin

