Eerst technisch directeur, dan bondscoach: Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, sluit uitschrijven vacature niet uit

Terwijl het gonst van de namen wie onze nieuwe bondscoach moet worden, moet CEO Peter Bossaert eerst en vooral op zoek naar een nieuwe ‘technisch directeur’. In een combinatie gelooft hij niet meer, in een vacature uitschrijven wel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maandag moet en zal hij verantwoording afleggen. Eerst aan de Raad van Bestuur, nadien aan de media. Tot dan wil Peter Bossaert liever geen verklaringen doen en verwijst hij naar het communiqué dat kort na de uitschakeling werd uitgestuurd. Daarin bedankte Bossaert uitvoerig Roberto Martínez voor “alles wat hij bereikt heeft met deze Gouden Generatie - zowel als coach als technisch directeur”.

KIJK. Onze chef voetbal over het vertrek van Martínez

Maar door het feit dat Martínez die twee functies de laatste jaren combineerde, en de voorbije maanden géén werk maakte van een plan B, staat de Belgische bond voor een hoop werk. Het dient de komende weken en maanden twee opvolgers te vinden voor Martínez, aangezien de KBVB intussen van mening is dat beide functies niet langer combineerbaar zijn. Daarvoor is de jobinhoud van een technisch directeur te breed geworden, vindt Bossaert. In zijn omgeving valt zelfs te horen dat het maar de vraag is of die term in de toekomst nog gebruikt zal worden.

Quote De ene naam na de andere wordt geopperd als nieuwe bondscoach. Kompany, Clement, Vanhaeze­brou­ck, Thorup... Maar de nadrukke­lijk­ste is die van Michel Preud’homme, die niet weigerach­tig zou staan tegenover de uitdaging.

De zoektocht naar een ‘technisch directeur’ is volgens ingewijden nu prioriteit. Dan kan die mee het profiel bepalen van de nieuwe bondscoach. Bossaert sluit alvast niet uit dat de KBVB net zoals in 2016 weer een (soortgelijke) vacature zal uitschrijven. Hij vond dat toen “een goed idee”, als je ziet “wat er van geworden is”.

Intussen draait een geruchtenmolen al op volle toeren. De ene naam na de andere wordt geopperd. Kompany, Clement, Vanhaezebrouck, Thorup... Maar de nadrukkelijkste is toch die van Michel Preud’homme, die alvast niet weigerachtig zou staan tegenover de uitdaging. En ook Louis van Gaal zegt geen neen. “België is een mooi land. Met hele vriendelijke mensen. En Knokke is een mooi strandpaleis. Dus ik heb er al over nagedacht”, lachte Van Gaal in Qatar. “Maar jullie zullen mijn vrouw Truus moeten overtuigen”, grapte hij nog.

Vermaelen depanneur?

Aan geïnteresseerden zal het niet ontbreken. Aan sportieve knowhow binnen de KBVB tot nader order wel. Een belronde moet Bossaert wijzer maken. Waarna een ‘technisch directeur’ hem dient te helpen om de juiste bondscoach te vinden. In uiterste nood kan Thomas Vermaelen even depanneren. In Thierry Henry - die wel zou wíllen overnemen - gelooft men niet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.