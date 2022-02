Eerst het leger, dan het bommetje en nu fenomenaal goud: ‘rockster’ Nils van der Poel voert na rel met Nederland schaatsdemonstratie op

Winterspelen“Onze sport heeft meer rocksterren nodig”, is de leuze van Nils van der Poel. Hij voegt op deze Winterspelen de daad bij het woord. Eerste betichtte de 25-jarige Zweed de Nederlandse schaatsbond van corruptie, om twee dagen later diezelfde Nederlanders op de 10.000m helemaal de vernieling in te rijden. In een erg straf wereldrecord (12:30.74), mede te danken aan zijn zware militaire training.

Plots heerste er nervositeit in het kamp-Oranje. Op de persconferentie van woensdag dropte Nils van der Poel - vorige zondag winnaar van de 5.000 meter - een bommetje. De Zweed vertelde over een interview op een Nederlandse website die gelieerd is aan de Nederlandse schaatsbond. In dat artikel kwam Sander van Ginkel, bewegingswetenschapper van TeamNL, aan het woord. Die vertelde enthousiast over zijn werk. Zijn voornaamste taak: het meten van de omstandigheden op de olympische schaatsbaan. De temperatuur van het ijs, de luchtvochtigheid, de luchtdruk. Maar het spannende deel zat hem in de ‘dagelijkse lobby’. Van Ginkel liet uitschijnen dat hij achter de schermen lobbyt om ideale ijsomstandigheden voor Nederland te bekomen.

“Corruptie”

Van der Poel ging hard op de persconferentie. “Ik heb groot respect voor de Nederlandse schaatsers. Zonder hen zat ik hier niet. Ze pushen mij. Ik heb ook respect voor het team aan ijsmeesters dat hier is. Maar we moeten het over de eerlijkheid van onze sport hebben. Dit is corruptie, dit is proberen op onethische en moreel onjuiste manier de omstandigheden van de wedstrijd te veranderen.” En nog straffer: “Dit is het grootste schandaal in onze sport. En we hebben af en toe dopinggevallen. Dit is niet minder serieus. Een gruweldaad.”

TeamNL veegde de beschuldigingen van tafel. Dat alles binnen de kaders van het reglement gebeurt. En de uitspraken van Van der Poel “een olympisch kampioen onwaardig zijn”. Hoe dan ook beïnvloedde het de voorbereiding van Nederland. “What the f*ck is dit nou?”, reageerde Van der Poels grote uitdager Patrick Roest. “Dit zijn serieuze aantijgingen. Misschien is het onderdeel van zijn spel. Maar dat spel kun je ook anders spelen.”

Twee dagen later ongetwijfeld een nieuwe What the f*ck bij diezelfde Roest. Een ongenaakbare Van der Poel reed vrijdag iedereen naar huis op de 10.000 meter. Met overmacht. En in een wereldrecord. 12:30.74. Het zilver was voor Roest, die bijna 14 seconden trager was. Na de harde woorden de sportieve overmacht bij de Zweed.

Het leger in

Van der Poel staat erom bekend anders te willen zijn. “Onze sport heeft meer rocksterren nodig”, vertelde hij al meermaals. En dus pookt hij de boel graag op. Zo dook hij vorig jaar opeens op bij een training van Roest. Met toeters en bellen. “Om hem aan te moedigen”. Of heeft Van der Poel er absoluut geen probleem mee om voor zijn run op het ijs nog een dutje te doen. Een teamgenoot maakt hem dan een kwartiertje voor tijd wakker.

Zijn resultaten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Na de Spelen van 2018 in Pyeongchang hield hij het even voor bekeken. Begin 2019 trad hij toe tot de zwaarste militaire training die er is in Zweden: het Arméns jägarbataljon. Hij trok ervoor de wildernis van het Zweedse Lapland in. Dertig graden onder nul en een week het bos in zonder eten. Van der Poel leerde er mentaal sterker te staan. Broodnodig volgens de experten om zijn capaciteiten maximaal te benutten. Zo bewijst hij nu in Peking met tweemaal goud.

