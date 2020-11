Eén zekerheid omtrent erfenis van Maradona: de strijd wordt bits

Diepe rouw overheerst na de dood van Diego Maradona, maar toch is nu ook al een bitse strijd rond zijn erfenis losgebarsten. Wie krijgt wat en hoeveel bedraagt zijn vermogen precies? Exacte antwoorden blijven uit, maar we proberen een zo accuraat mogelijk beeld te schetsen.

Stervoetballer, coach én uithangbord voor befaamde merken als Coca-Cola, Puma en Louis Vuitton. De voetbalwereld leverde de Argentijnse legende uiteraard een hoop miljoenen op. Daartegenover staat dat hij zijn fortuin met plezier verspilde aan luxueuze auto’s, vrouwen, drugs en alcohol. De miljoenen euro’s belastingschuld die ‘Pluisje’ opbouwde, betaalde hij slechts deels af.

Volgens enkele media zou Maradona bij zijn overlijden ongeveer 231 miljoen euro waard geweest zijn. Andere situeren hem met 84.000 euro veel dichter bij het bankroet. Naar goede gewoonte zal de waarheid ergens in het midden liggen. De gerenommeerde Spaanse krant ‘ABC’ houdt het op een nettovermogen van 63 miljoen euro.

De zussen van Maradona wonen op dit moment in zijn luxueuze villa in de chique buitenwijk van Buenos Aires. Daarnaast heeft de Argentijn ook twee appartementen in de stad en een pand in Bella Vista, waar zijn laatste vriendin Rocio Oliva (30) met haar gezin woont.

Volledig scherm Diego op het WK van 2018, geflankeerd door Ronaldo en zijn toenmalige vriendin Rocio Oliva. © Photo News

Ferrari Testarossa

Zijn collectie luxewagens oogt een pak opvallender: voor de Ferrari Testarossa legde hij eigenhandig 160.000 euro op tafel, als coach van Fujairah FC in Dubai kreeg hij er nog een Rolls-Royce Ghost (ongeveer 300.000 euro) en een BMW i8 (145.000 euro) bovenop.

Volledig scherm De zwarte Ferrari Testarossa. © RV

De erevoorzitter van de Wit-Russische club Dinamo Brest beloonde hem dan weer met een ring van 300.000 euro en een Overcomer Hunta (een 4x4 amfibievoertuig voor de ruigste terreinen; nvdr). En wat dan te denken van de robuuste vrachtwagen waarmee hij af en toe naar de trainingen van Boca Juniors trok? Op die manier lieten pers en fans hem tenminste gerust...

Volledig scherm Maradona aan het stuur van zijn vrachtwagen. Zo kon de pers hem alvast geen lastige vragen stellen. © RV

Woestijn

Hoeveel Maradona verdiende tijdens zijn laatste opdracht als coach van de Argentijnse eersteklasser Gimnasia is niet bekend. De Mexicaanse passage bij tweedeklasser Dorados de Sinaloa leverde hem in nog geen tien maanden tijd 1,4 miljoen euro op.

Als coach van Argentinië (2008-2010) verdiende hij ongeveer een miljoen per jaar. Daarna ging Diego de woestijn in: bij Al-Wasl in Saoedi-Arabië schepte hij naar verluidt vijf miljoen euro in veertien maanden tijd op.

“Ik zal niets achterlaten”

Cruciale vraag wordt nu wie officieel recht heeft op zijn resterende kapitaal. Maradona heeft officieel vijf kinderen erkend, volgens de geruchtenmolen zou hij er zeker elf verwekt hebben. In november 2019 kondigde Maradona via Instagram aan dat hij zijn twee dochters Giannina (30) en Dalma (32) en ex-vrouw Claudia Villafane zou onterven. “Ik zal niets achterlaten... Ik zal alles doneren wat ik in mijn leven vergaard heb”, klonk het zelfs.

Volledig scherm Maradona poseert in 1994 met zijn toenmalige vrouw Claudia, zijn twee dochters en de Cubaanse president Fidel Castro. © REUTERS

De hersenoperatie die Maradona recent moest ondergaan, bracht het gezin echter weer dichter bij elkaar. In de laatste dagen waren het zelfs vooral zijn dochters die zich over hem ontfermden.

Er is ook sprake van een testament. Volgens de laatste geruchten zouden zijn ex-vrouw en de twee dochters hem laten tekenen hebben op een moment dat hij zich al slecht voelde en niet veel meer besefte. Eén ding is zeker: het laatste woord over het imperium van Maradona is nog lang niet gezegd.