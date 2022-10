Een van de zwaarste stadionrampen ooit: zeker 174 doden bij stormloop na voetbalwedstrijd in Indonesië

Minstens 174 mensen zijn in de Indonesische stad Malang om het leven gekomen bij een stormloop na een voetbalwedstrijd tussen twee aartsrivalen. Dat heeft de adjunct-gouverneur van de provincie Oost-Java, Emil Dardak, meegedeeld. Supporters hadden na het laatste fluitsignaal het veld bestormd, waarna de politie traangas inzette. Volgens de autoriteiten worden circa 180 mensen in ziekenhuizen behandeld. Het gaat om een van de zwaarste stadionrampen wereldwijd ooit.

De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja, twee aartsrivalen. Na afloop van de wedstrijd, die de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld in het Kanjuruhan-stadion in de stad Malang in de provincie Oost-Java. De politie zette traangas in om de relschoppers uiteen te verdrijven.

De meeste slachtoffers vielen door zuurstofgebrek in de menigte op het veld, zei de lokale politiechef Nico Afinta. Die maakte eerst gewag van 127 doden, onder wie twee politieagenten. Er waren volgens de politiechef weinig fans van Persebaya aanwezig tijdens de wedstrijd. Door de felle rivaliteit tussen beide clubs, mochten ze de wedstrijd niet bijwonen. Later stelde een verantwoordelijke van de hulpdiensten, Widjanto Widjoyo, de balans bij naar 129 doden, op basis van gegevens verzameld bij ziekenhuizen. “Wij richten een callcenter op om families die op zoek zijn naar hun geliefden, informatie te verschaffen”, zei hij. Nog later kwam dan het bericht dat er al 174 doden waren geteld.

Op beelden is een heel grote hoeveelheid traangas te zien. Aanwezigen klommen op de hekken om te kunnen ontsnappen uit de menigte. Andere beelden tonen gewonde toeschouwers die zich door de menigte een weg proberen te banen en van tientallen mensen die in ziekenhuizen op hulp wachten. Ook zijn er beelden van brandschade op de tribunes en het veld en van vernielde politievoertuigen in en rond het stadion van Malang. Volgens de politie kwamen 34 mensen om in het gedrang op het veld. De anderen overleden later in ziekenhuizen.

Aartsrivalen

Arema en Persebaya Surabaya spelen in de hoogste divisie van het Indonesische voetbal, de Liga 1, en gelden als aartsrivalen. Alle wedstrijden in de divisie zijn voor een week stilgelegd en de nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar wat zich precies heeft afgespeeld. Arema Malang mag geen thuiswedstrijden meer organiseren voor de rest van het seizoen.

De Indonesische president Joko Widodo zei zondag dat de competitie pas mag doorgaan als er grondig onderzoek is gedaan naar de veiligheid rond voetbalwedstrijden. “Ik betreur deze tragedie en hoop dat ze de laatste is.” Minister van Sport Zainudin Amali zei strengere veiligheidsregels te willen rond voetbalwedstrijden en de mogelijkheid te bestuderen om wedstrijden zonder publiek te laten spelen.

De politie in Oost-Java zei wegens de grote rivaliteit tussen de twee clubs geadviseerd te hebben dat alleen supporters van de thuisclub zouden worden toegelaten en om de wedstrijd overdag te spelen, in plaats van in de avond. Waarom die adviezen niet zijn opgevolgd is niet bekend. Ook zouden er aanmerkelijk meer toegangsbewijzen voor de wedstrijd zijn verkocht dan was toegestaan.

