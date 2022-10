Een van de zwaarste stadionrampen ooit: meer dan 100 doden bij stormloop na voetbalwedstrijd in Indonesië

Minstens 125 mensen zijn in de Indonesische stad Malang om het leven gekomen bij een stormloop na een voetbalwedstrijd tussen twee aartsrivalen. Aanvankelijk was er sprake van 174 doden, maar dat werd later tegengesproken en bijgesteld door de autoriteiten omdat er slachtoffers dubbel waren geteld. Supporters hadden na het laatste fluitsignaal het veld bestormd, waarna de politie traangas inzette. Volgens de autoriteiten worden circa 180 mensen in ziekenhuizen behandeld. Het gaat om een van de zwaarste stadionrampen wereldwijd ooit.

Volledig scherm Een verbrande auto bij het stadion waar de rellen begonnen. © AFP

De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya, uit Soerabaja, twee aartsrivalen. Na afloop van de wedstrijd, die de club uit Malang met 2-3 verloor, bestormden duizenden supporters van beide teams het veld in het Kanjuruhan-stadion in de stad Malang in de provincie Oost-Java. De politie zette traangas in om de relschoppers uiteen te verdrijven.

De meeste slachtoffers vielen door zuurstofgebrek in de menigte op het veld, zei de lokale politiechef Nico Afinta. Onder de slachtoffers zijn ook politieagenten. Er waren volgens de politiechef weinig fans van Persebaya aanwezig tijdens de wedstrijd. Door de felle rivaliteit tussen beide clubs, mochten ze de wedstrijd niet bijwonen.

Op beelden is een heel grote hoeveelheid traangas te zien. Aanwezigen klommen op de hekken om te kunnen ontsnappen uit de menigte. Andere beelden tonen gewonde toeschouwers die zich door de menigte een weg proberen te banen en van tientallen mensen die in ziekenhuizen op hulp wachten. Ook zijn er beelden van brandschade op de tribunes en het veld en van vernielde politievoertuigen in en rond het stadion van Malang. Volgens de politie kwamen 34 mensen om in het gedrang op het veld. De anderen overleden later in ziekenhuizen.

Volledig scherm Een uitgebrand politievoertuig. © AFP

Aartsrivalen

Arema en Persebaya Surabaya spelen in de hoogste divisie van het Indonesische voetbal, de Liga 1, en gelden als aartsrivalen. Alle wedstrijden in de divisie zijn voor een week stilgelegd en de nationale voetbalbond PSSI heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar wat zich precies heeft afgespeeld. Arema Malang mag geen thuiswedstrijden meer organiseren voor de rest van het seizoen.

De Indonesische president Joko Widodo zei zondag dat de competitie pas mag doorgaan als er grondig onderzoek is gedaan naar de veiligheid rond voetbalwedstrijden. “Ik betreur deze tragedie en hoop dat ze de laatste is.” Minister van Sport Zainudin Amali zei strengere veiligheidsregels te willen rond voetbalwedstrijden en de mogelijkheid te bestuderen om wedstrijden zonder publiek te laten spelen.

De politie in Oost-Java zei wegens de grote rivaliteit tussen de twee clubs geadviseerd te hebben dat alleen supporters van de thuisclub zouden worden toegelaten en om de wedstrijd overdag te spelen, in plaats van in de avond. Waarom die adviezen niet zijn opgevolgd is niet bekend. Ook zouden er aanmerkelijk meer toegangsbewijzen voor de wedstrijd zijn verkocht dan was toegestaan.

Andere grote stadionrampen • Ibrox, Glasgow, Schotland, 1971 In het Ibrox-stadion vond eerder al een ramp plaats in 1902. Toen een tribune instortte, lieten 25 mensen het leven. Op 2 januari 1971 voltrok zich opnieuw een drama tijdens de wedstrijd tussen aartsrivalen Glasgow Rangers en Celtic. Een trap begaf het toen heel veel thuissupporters van de Rangers tegelijk het stadion wilden verlaten na de 0-1 van Celtic in de 89ste minuut. Er vielen 66 doden. • Loezjniki, Moskou, Rusland, 1982 Op 20 oktober 1982 vond in het Loezjnikistadion op het einde van de UEFA Cup-wedstrijd tussen Spartak Moskou en het Nederlandse HFC Haarlem een ramp plaats waarbij ten minste 66, en volgens sommigen tot 340 doden vielen. Supporters werden vertrappeld bij het verlaten van het stadion in Moskou. • Valley Parade, Bradford, Engeland, 1985 Bij een brand op de tribune van het Valley Parade-stadion in Bradford tijdens de wedstrijd in de derde divisie tussen Bradford City en Lincoln City op 11 mei 1985 vielen er minstens 56 doden en meer dan 200 gewonden. • Heizel, Brussel, België, 1985 Het Heizeldrama is voor ons de bekendste stadionramp en de grootste in de Belgische voetbalgeschiedenis. Tijdens de Europacup 1-finale tussen Liverpool en Juventus in het Heizelstadion op 29 mei 1985 braken rellen uit. 39 mensen kwamen om het leven en er vielen zo’n 600 gewonden. Ook in Brussel werden mensen vertrappeld. • Kathmandu, Nepal, 1988 Een stormloop naar de gesloten uitgangen tijdens een hagelbui in het nationale voetbalstadion van Nepal in Kathmandu kostte meer dan 90 fans het leven. • Hillsborough, Sheffield, Engeland, 1989 96 Liverpool-supporters werden doodgedrukt in een overvol en omheind stuk tribune in het Hillsborough Stadion in Sheffield bij het begin van de halve finale van de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest op 15 april 1989. Vorig jaar, 32 later, stierf nog een 97ste slachtoffer aan zijn verwondingen. • Oppenheimer, Orkney, Zuid-Afrika, 1991 42 mensen kwamen om bij een stormloop tijdens een wedstrijd in het Oppenheimer-stadion in de Zuid-Afrikaanse mijnstad Orkney tussen de Kaizer Chiefs en de Orlando Pirates. Een Pirates-fan had Chiefs-supporters in de menigte aangevallen met een mes. • Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala, 1996 Bij een WK-kwalificatiewedstrijd tussen Guatemala en Costa Rica op 16 oktober 1996 in het Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores-stadion in Guatemala-stad vielen 82 doden en minstens 147 gewonden toen fans elkaar vertrappelden. • Ellis Park, Johannesburg, Zuid-Afrika, 2001 Minstens 43 mensen kwamen om toen voetbalfans zich halverwege een topwedstrijd in de Zuid-Afrikaanse competitie tussen de Kaizer Chiefs en de Orlando Pirates op 11 april 2001 nog een weg probeerden te banen naar het al volle Ellis Park-stadion in Johannesburg. • Ohene Djan, Accra, Ghana, 2001 Zo’n 126 mensen kwamen om bij een stormloop in het Ohene Djan-stadion in Accra op 9 mei 2001 toen de politie traangas afvuurde op relschoppers. Het is een van de ergste voetbalrampen in Afrika. • Port Said, Egypte, 2012 Na afloop van een wedstrijd tussen rivalen Al-Masry en Al-Ahly op 1 februari 2012 braken rellen uit het Port Saidstadion, dat vandaag omgedoopt is tot het Al-Masry Club Stadion. Minstens 73 mensen vonden de dood en meer dan 1.000 anderen raakten gewond. De Egyptische competitie werd voor twee jaar geschorst.

“Zwarte dag voor het voetbal”

Een zwarte dag voor iedereen in het voetbal, zo omschrijft voorzitter Gianni Infantino van de mondiale federatie FIFA de ramp in het stadion in Indonesië. “De voetbalwereld is in shock vanwege de tragische incidenten die plaatsvonden na de wedstrijd tussen Arema FC en Persebaya Surabaya in het Kanjuruhan-stadion”, aldus Infantino. “Dit is een donkere dag voor iedereen die betrokken is bij het voetbal, een niet te vatten tragedie”, aldus Infantino, die in een statement zijn medeleven betuigt aan de families en vrienden van de slachtoffers.

Minuut stilte in Eredivisie

Bij de voetbalwedstrijden in de Eredivisie wordt zondag voor de aftrap een minuut stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers van de stadionramp in Indonesië. “Wij leven mee met Indonesië”, aldus de Nederlandse voetbalbond KNVB. Het gebeurt zelden dat in het Nederlandse voetbal een minuut stilte wordt gehouden voor tragische gebeurtenissen in het buitenland. In Spanje besloot de organisatie van La Liga ook om zondag stil te staan bij de stadionramp in Indonesië.

