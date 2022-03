“Een van de meest onderschatte spelers ooit”: Olivier Giroud (35) doet AC Milan dromen van eerste scudetto in ruim 10 jaar

Buitenlands voetbalAC Milan is op dreef. De Rossoneri staan terug op de eerste plaats in de Serie A en daar mag het vooral Olivier Giroud voor bedanken. De 35-jarige Fransman heeft bewezen waarom Milan op hem kan rekenen: cruciale doelpunten maken in topmatchen. “Hij wordt nog steeds zwaar onderschat. Onbegrijpelijk als je zulke statistieken kunt voorleggen”, vertelt de jonge Daan Dierckx, centrale verdediger bij Parma in de Serie B.

Milan had op het begin van het seizoen gerekend op doelpunten van de 40-jarige Zlatan Ibrahimovic. Na 28 speeldagen is het niet de Zweed, maar Fransman Giroud die zich tot keizer gekroond heeft in Milaan. “Ik denk dat Giroud perfect binnen de Italiaanse competitie past”, zegt de jonge Dierckx. “Hij bewijst met zijn statistieken dat hij absolute wereldtop is. Mensen begrijpen de statistieken vaak niet, maar ze zijn wel degelijk straf. Daardoor krijgt hij niet de erkenning die hij verdient.”

Met beslissende treffers tegen Roma, Inter én Napoli, heeft Milan haar geheime wapen gevonden. Hoewel Ibra ook al acht ballen tegen de touwen getrapt heeft, is het toch Giroud die zich op de beslissende momenten het meeste toont. Hoewel het doelpunt tegen Roma er eentje was vanop de stip, zijn de goals tegen Inter en Napoli echte spitsengoals. Het is een aangeboren instinct. Iets wat je niet kunt aanleren. Alleen échte spitsen hebben die kwaliteit. Een echte targetspits die een wedstrijd met één baltoets kan beslissen: dat is Olivier Giroud.

Giroud werd richting de achterdeur geduwd bij Chelsea. In Londen vonden ze hem te oud en zochten ze naar een jongere vervanger. Chelsea won vorig jaar de Champions League, maar kreeg het krap lastig tegen Atletico Madrid in de laatste zestien. Giroud deed de boeken toe voor Atletico na een héérlijke omhaal. Ook bij Arsenal scoorde hij enkele knappe doelpunten. Zoals die geweldige scorpion kick. Giroud en wereldgoals maken: hij heeft er zijn handelsmerk van gemaakt.

Ondertussen heeft Giroud zich in Milan al lang in de harten gespeeld van de Rossoneri-fans. Wie eraan twijfelde: de Fransman kan nog steeds scoren. Nu zijn het niet per se werelddoelpunten, maar doelpunten van enorm groot belang. Hoewel tien doelpunten geen ongezien aantal goals is, staat hij wel altijd op de juiste plaats op het juiste moment. AC Milan kende in het verleden nog zo een spits: Filippo Inzaghi. Al kunnen we de echte vergelijking pas maken na de carrière van de Fransman. Inzaghi is een legende van het Italiaanse voetbal. Giroud zal wellicht niet herinnerd worden als één van de beste Franse spitsen aller tijden. “Hij is één van de meest ‘underrated’ spelers ooit. Jammer voor iemand met zulke kwaliteiten”, vertelt Dierckx.

Verder nog opmerkelijk: al Girouds doelpunten werden gemaakt in San Siro. Afgelopen weekend maakte hij zijn eerste doelpunt op verplaatsing. Al leek het door de aanmoedigingen van de AC Milan-fans wel even een thuiswedstrijd. Giroud bewijst de Blues’ ongelijk en laat in Italië zien wat de nummer vier van Engeland dit seizoen mist: een scorende nummer negen. Chelsea en spelers laten gaan die elders uitbloeien tot topspelers: een trend die jaar na jaar bevestigd wordt.

Nerazzurri tegen Rossoneri, Dzeko tegen Giroud

Ook bij de buren van Inter is er een oude bekende die het mooie weer maakt: Edin Dzeko. De 35-jarige spits bewijst dat Inter het ook zonder Romelu Lukaku kan. Zowel Dzeko als Giroud zijn de topschutter van hun ploeg. Toch een straffe prestatie voor twee 35-jarigen. “Het is moeilijk om te zeggen wie de beste van de twee is. Ze hebben dezelfde stijl van spelen. Als ik écht moet kiezen, toch wel Giroud. Enkel en alleen door zijn prestaties bij de nationale ploeg ”, zegt Dierckx.

De twee zorgen ervoor dat niet Turijn, maar Milaan terug de voetbalhoofdstad van Italië is. De Milanese bevolking mag weer trots zijn met het voetbal dat beide ploegen op de mat brengt. Het is al tien jaar geleden dat de ploegen nog zo dicht bij elkaar stonden bovenaan het klassement. AC Milan staat op kop met 60 punten, terwijl Inter met een match minder 58 punten telt. Voor AC Milan is het al van 2011 geleden dat ze nog eens kampioen werden. Vorig jaar speelden ze ook al een degelijk seizoen, maar het Inter van Lukaku was te sterk. Slagen Giroud en co erin om die felbegeerde negentiende titel binnen te halen?