Een ‘Oude Dame’ leert niet uit haar fouten: na Calciopoli weer gesjoemel bij Juventus? Wat is er aan de hand en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Wat is er precies aan de hand?

Een donderslag, maar niet bij heldere hemel. Sportief én financieel draait het vierkant voor Juventus. Na een rampzalige seizoenstart staat het dan wel weer derde in de Serie A, de kloof met leider Napoli bedraagt al 10 punten. De grootste ramp speelde zich echter af op het Europese toneel. Juventus werd pas derde in de Champions League-poule met amper 3 punten, en zakt dus na Nieuwjaar af naar de Europa League.

Dat de aandeelhoudersvergadering al tot twee keer toe werd uitgesteld de afgelopen maanden, deed hier en daar wenkbrauwen fronsen. De rode cijfers van Juventus evenzeer. Vorig seizoen liet het een recordverlies van 255 miljoen euro optekenen. Het zijn niet alleen die verliezen die het bestuur nu overstag hebben doen gaan om collectief zijn ontslag te geven. Er loopt een onderzoek naar mogelijke vertekende financiële resultaten en verdachte geldstromen tussen 2019 en 2021, die de club zou hebben gepresenteerd aan de aandeelhouders. In het onderzoek komen vooral de namen van twaalf jaar zittende voorzitter Agnelli, vicevoorzitter Nedved, CEO Arrivabene, CFO Cerrato, en twee ex-werknemers naar voor, die dus intussen allemaal ontslag hebben genomen.

Wat hebben zij (wellicht) mispeuterd?

Precies een jaar geleden vielen agenten de kantoren van Juventus in Turijn en Milaan binnen, op zoek naar bewijzen van valsheid in geschrifte en marktmanipulatie. Het ‘Prisma’-onderzoek. In totaal zouden 42 transfers, waaronder die van Cancelo, Danilo, Arthur en Pjanic, alsook die van onze landgenoot Daouda Peeters en heel wat jeugdspelers, onderzocht worden op mogelijk gesjoemel, goed voor kunstmatige winsten op die transfers van zo’n 155 miljoen euro. ‘Plusvalenza’. Letterlijk vertaald als ‘meerwaarde’. Een financiële sluipweg die vooral bij Italiaanse club schering en inslag is.

Volledig scherm Pavel Nedved (l.) en Andrea Agnelli (r.). © ANP / EPA

Voor wie het in Keulen hoort donderen, een voorbeeld. Stel: je koopt een speler voor 80 miljoen euro, en geeft hem een contract voor vier jaar. Dan wordt die kost gespreid over de duur van het contract (20 miljoen per jaar). De waarde van die speler daalt dan volgens de boekhouding per jaar met 20 miljoen euro. Als je die speler na drie jaar (en dus één contractjaar over) verkoopt voor pakweg 50 miljoen euro, maakt de club nog 30 miljoen euro winst. Boekhoudkundig is dat een groot verschil met een uitgaande transfer, want die centen komen wel in één keer op de bankrekening. In tijden van Financial Fair Play mooi meegenomen.

Later kwam daar ook nog eens bij dat Juventus tijdens de Covid-periode gelogen had over de lonen van bepaalde spelers tegen de investeerders. Die lagen een pak lager tijdens de pandemie, maar werden door kunstmatige overeenkomsten toch hoog gehouden. Sommige van die deals met spelers over lonen (onder meer die 31 miljoen euro netto per jaar van Cristiano Ronaldo) verschenen niet in de boekhouding van de club en werden verborgen voor de investeerders. Juventus ontkent weliswaar alle aantijgingen.

Is het de eerste keer dat Juventus onder vuur ligt voor gesjoemel?

Allesbehalve. In Italië vreest men voor een nieuw ‘Calciopoli’-verhaal, één van de meest duistere pagina’s in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal, anno 2006. Matchfixing eerder dan financiële fraude. Del Piero en Trezeguet hadden Juventus net de tweede landstitel op rij bezorgd. Sportief leefde Juventus op een wolk. In de bestuurskamer daarentegen... Vijf dagen voor het veroveren van de landstitel had de hele raad van bestuur ontslag genomen. Klinkt bekend?

Volledig scherm © Photo News

Juventus werd niet veel later alweer van hun 91 punten beroofd. En tegelijk ook van hun landstitels in 2005 en 2006. Het grootste schandaal in de Italiaanse voetbalgeschiedenis kwam stilaan boven water. Telefoontaps bewezen dat toenmalig Juve-voorzitter Luciano Moggi en sportief directeur Antonio Giraudo wedstrijden manipuleerden door scheidsrechters, leden van de voetbalbond en zelfs politici te beïnvloeden, om te kopen. Bepaalde arbiters waren “te objectief” volgens hen. De emmer was al vol, en toen kwamen er nog wat schimmige transferdeals bij, met onder meer die van Ibrahimovic van Ajax naar Juventus. De gevolgen voor Juventus waren dramatisch, ook na het ontslag van de hele bestuurskamer. De club werd naar de Serie B teruggezet, en moest met negen minpunten beginnen aan het seizoen.

Wat zijn nu de mogelijke consequenties voor de club?

De eerste gevolgen zijn al merkbaar. De beurswaarde van Juventus is stevig gezakt met tien procent na het nieuws. Al zal dat momenteel niet de grootste zorg zijn. Als de financiële onregelmatigheden worden bewezen, zit de club veel dieper in nesten. Het hangt allemaal nog af van de bewijsstukken die worden gevonden, maar dit kan gaan van boetes tot puntenaftrek in de Serie A. Als uit de onderzoeken blijkt dat Juventus effectief een oneerlijk concurrentieel voordeel haalde uit de heimelijke deals, en zo ten onrechte een licentie behaalde, zou het wel eens opnieuw naar de Serie B kunnen worden gezet, en mogelijk opnieuw enkele titels verliezen.

Als blijkt dat de beschuldigingen kloppen, riskeren ook de bovengenoemde individuen van de raad van bestuur nog celstraffen gaande van één tot acht jaar op basis van verschillende overtredingen, ongeacht hun ontslag. Wordt vervolgd.

Volledig scherm © Photo News