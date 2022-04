Een nieuwe uitleenbeurt voor Lamkel Zé: Kameroener tot het einde van het seizoen naar Metz

Didier Lamkel Zé werd door Antwerp sinds begin 2022 uitgeleend aan het Russische Khimki, maar daar pakte de aanvallende middenvelder ruim drie weken geleden zijn biezen. Dankzij een uitzonderingsmaatregel van de FIFA kunnen spelers die in Rusland of Oekraïne onder contract staan hun contract tot de zomer laten opschorten.

Lamkel Zé heeft dus van die optie gebruikgemaakt om in Metz te tekenen, ook weer op uitleenbasis. De Kameroener moet Metz proberen in de Ligue 1 te houden, want de club uit Noord-Frankrijk verkeert in acuut degradatiegevaar. Met nog negen speeldagen voor de boeg heeft Metz vijf punten achterstand op een veilige plek. Bij Antwerp ligt Lamkel Zé nog onder contract tot de zomer van 2023.