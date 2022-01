Een koningskoppel van 70 procent: daar kan de man van meer dan 100 miljoen niet tegen op

Eden Hazard blijft Eden Hazard. Voorlopig slechts een asterisk in de rush van Real richting een mogelijke landstitel. Zaterdag kwam hij niet eens van de bank. Misschien dat de uitspraken van coach Carlo Ancelotti toch met een korreltje zouten moeten genomen worden. Hij noemde hem ‘briljant’ tegen Getafe, terwijl Hazard toen gewoon was. Vrijdag verklaarde hij doodleuk da Hazard ‘bijna terug’ is. De Italiaan handelt er in ieder geval niet naar.

Dat Hazard (31) bij een Real op volle sterkte niet in de basis staat, is logisch. Op rechts is hij niet op zijn best. Op de linkerflank is Viní Jr uitgegroeid tot de speler die Hazard eigenlijk had moeten zijn. Samen met Benzema (22 goals, 8 assists in La Liga en Champions League) is de Braziliaan de drijvende kracht voorin. Zijn teller staat ondertussen op 14 goals en 7 assists. Samen zijn ze betrokken in 70 procent van alle goals die Real dit seizoen scoorde. Ze brachten er acht voor mekaar aan.