Een kilootje meer? Da's niet noodzakelijk een ramp in het tennis

15 februari 2020

08u23 0 Tennis Maandag is het zover en komt Kim Clijsters in Dubai na meer dan zeven jaar weer in competitie uit. Het is afwachten in welke mate Clijsters op haar 36ste fysiek klaar is om de strijd met jongere en fittere speelsters aan te gaan.

De Limburgse staat al wel scherper dan een maand geleden toen ze een mediadag inlaste in Bree. Uiteraard moeten er nog kilo's af , zei ze toen. Maar dat ze minder scherp hoeft te staan dan renners in een Touretappe om mee te kunnen op het tenniscircuit, daar is Serena Williams het beste voorbeeld van.

"De gewichtsfactor in het tennis is minder belangrijk dan bij sporten zoals het wielrennen, maar een overdreven vetmassa wil uiteraard geen enkele sporter", zegt Joris Verreydt, die als inspanningsfysioloog nog ervaring opdeed bij de Bakala Academy in Leuven. "Eigenlijk hangt alles af van de lichaamssamenstelling. Wat is het percentage vetmassa en wat is de spiermassa? Kijk naar de 100m-spurters. Dat zijn geen lichtgewichten, maar ze zijn wel heel erg sterk."

Om Clijsters' uithouding te kunnen inschatten, is er meer info nodig. "De basisconditie is een belangrijk gegeven. In het tennis mogen de rally's dan al kort en intensief zijn, je kan wel lang op het terrein staan. En als je elke dag moet spelen, moet je in staat zijn om goed te recupereren, daarin speelt de conditie een belangrijke rol. Maar je gewicht zegt daar op zich niet veel over."

Nog één bemerking: blessuregevoeligheid. Daar is het wel opletten geblazen, meent Verreydt. "Omdat hoe hoger het gewicht, hoe groter de belasting op het lichaam."