Een kamp waar ze al 20 jaar op wachten: waarom Khan vs Brook een gevecht is om naar uit te kijken

Het gevecht der aartsrivalen en een brutale face-off: de hele bokswereld is klaar voor één van de meest interessante kampen van 2022. Khan vs Brook: The gloves are off. Het is een gevecht dat veel dieper gaat dan het boksen zelf. Dit gaat over rivaliteit, wraak én trots.

In hun tienerjaren waren beide boksers zeer succesvol. Khan stond op dat moment wel al wat verder dan Brook want hij werd geselecteerd om naar de Olympische Spelen van 2004 te trekken voor zijn land. Enkele maanden voor de Spelen, waarin Kahn zilver won, was er een eerste confrontatie tussen de twee op een Engelse bokskamp. Tijdens het sparren wou Brook maar al te graag laten zien dat hij de beste bokser was. Scheldwoorden en bedreigingen volgden nadien.

Hoewel de twee op dit moment zeker niet meer in hun beste doen zijn, wordt het gevecht toch aandachtig gevolgd door boksliefhebbers over de hele wereld. Tussen de boksers heerst er een jarenlange rivaliteit die met de dag aangeflakkerd wordt. In de laatste persconferenties geven de twee elkaar kleine steekjes en verbergen ze allesbehalve hoe graag ze willen winnen van elkaar. In hun officiële face-off ging het er ook hard aan toe. De twee stonden neus aan neus en moesten met man en macht uit elkaar gehaald worden. Verliezen is volledig uit den boze.

Bekijk hier de overhitte face-off tussen Khan en Brook

In een online-gesprek van ‘SKY SPORTS’ met Khan en Brook ging het er op momenten ongenadig aan toe. Khan haalde snoeihard uit naar Brook: “Ik wil je carrière beëindigen, zodat je nooit meer iets met het boksen te maken zult hebben.” Het is overal voelbaar: de twee gaan de ring in om elkaar knock out te slaan. Een titel staat er niet op het spel, maar de grote rivaliteit maakt het een main-event om duimen en vingers van af te likken! Afspraak zaterdag 19 februari in een kolkende Manchester Arena voor Khan vs Brook: The gloves are off.