Een historisch dieptepunt in de geschiedenis van de Gouden Schoen: Nmecha beste speler van Anderlecht... dat 3 punten verzamelt

Opdoffer voor Antwerp: Butez 10 weken out, Beiranvand krijgt wellicht nieuwe kans

9:40 Na de blessures van Mbokani, Ampomah, Hongla en Benavente (quarantaine) een nieuwe opdoffer voor Antwerp. Assistent-coach Cossey (en Frank Vercauteren) kunnen tot aan de play-offs niet rekenen op Jean Butez. De eerste doelman van ‘The Great Old’ liep gisteren een enkelblessure op waarbij de ligamenten geraakt werden tijdens de training. Volgens de eerste prognoses is de keeper tien weken out en dat zou betekenen dat het reguliere seizoen van Butez zo goed als voorbij is. Bij Antwerp hopen ze Butez te recupereren voor de play-offs, maar er moet de komende dagen eerst gekeken worden of een operatie aan de orde is. Ondertussen is de kans groot dat Beiranvand straks zijn kans krijgt van Vercauteren onder de lat. (MVS)