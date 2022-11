Een Belgisch ‘blok’ tegen Van der Haar op EK veldrijden? “Het enige wat we zouden kunnen doen is hem van de fiets rijden. Alleen mag dat niet”

“Niet eenvoudig”, vindt WB-leider Iserbyt. “Want Lars is een hele slimme renner.” Moeilijk te bespelen als tegenstander, vult Hermans aan. “Hij leest de koers enorm goed. En is zo onvoorspelbaar. Soms breekt hij, soms voert hij een nummertje op zoals op de Koppenberg. Alleen: je weet nooit op voorhand wat het wordt.” Sweeck: “hij kan in het begin minder zijn en toch nog heel rap rijden.” Ga er dus maar aan staan. “Hem los uit het wiel rijden wordt niet evident”, meent Michael Vanthourenhout. “Dus moeten we hem zijn deel van het werk laten doen. En geregeld de kop opdringen.” Om te vermijden dat de Nederlander freewheelend de laatste twintig mùinuten ingaat. “Want dan kan hij altijd iets meer”, weet Iserbyt.

“We mogen Lars gewoon niet vergeten, zoals we dat vorig jaar op de VAM-berg een beetje hebben gedaan. Toen loste hij, hing hij op een bepaald moment op tien seconden en begonnen wij tegen elkaar te koersen. We verloren hem even uit het oog. Waardoor hij in de finale alsnog toesloeg.” Alert blijven dus. Want een sluitende afweertactiek is er niet. “Het enige wat we zouden kunnen doen is hem van de fiets rijden. (lacht) Maar dat mag niet, want dat is niet sportief”, grapte Hermans. “Ach, weet je: cross is eigenlijk heel simpel. Zeker op zo’n loodzwaar parcours als Namen wint, behoudens materiaalpech, sowieso de beste. Let erop: het scenario zal zichzelf schrijven.”