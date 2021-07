Eén Belg, maar vooral heel wat Italianen: dit is ons topelftal van het EK voetbal

EK voetbalEURO 2020 is voltooid verleden tijd. En dus is het tijd om een topelftal van het toernooi samen te stellen. In de ploeg van onze redactie staan heel wat Italianen, maar ook onder anderen één Belg, een Spanjaard en een Deen. Ontdek hieronder de volledige ploeg.

Gianluigi Donnarumma - 22 jaar - Italië

Bewees nog eens dat er in Italië leven is na Gianluigi Buffon. De reus van 1,96 meter keepte van de eerste tot de laatste match op hoog niveau. Vraag maar aan Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Met twee geweldige saves hield ‘Gigi’ hen van goals. In de strafschoppenreeks van de finale was hij de held met saves op Sancho en Saka. In Parijs wrijven ze zich in de handen: de ex-keeper trekt zo goed als zeker naar PSG.

Volledig scherm Gianluigi Donnarumma. © EPA

Joakim Mæhle - 24 jaar - Denemarken

In België kenden we hem al langer, de voorbije weken volgde heel Europa. Joakim Mæhle speelde een ijzersterk EK. Hij begon nog op de rechtsachter, maar speelde nadien ook tegen zijn voet op de linksachter. De ex-speler van Racing Genk (nu Atalanta) verliet het toernooi wel in tranen na z'n penaltyfout tegen Engeland. Maar hij mag toch vooral trots zijn op z’n EK.

Volledig scherm Joakim Mæhle in tranen na de uitschakeling van de Denen. © EPA

Giorgio Chiellini - 36 jaar - Italië

Oude, maar onverzettelijke krijger. Chiellini wierp zich op als dé leider van dit Italië. Blonk uit in het no-nonsense-verdedigen. Stal overigens ook de show bij de thuiskomst van de Squadra in Rome - hij droeg een kroon. Is op dit moment in theorie nog clubloos, maar zal zijn contract in principe verlengen bij Juventus.

Volledig scherm Giorgio Chiellini. © Photo News

Leonardo Bonucci - 34 jaar - Italië

Kende een moeilijk seizoen bij Juventus, maar op het EK stond de veteraan van 34 er wél. Bonucci was stevig in de duels en belangrijk in het uitvoetballen. De verdediger gaat áltijd voorop in de strijd, is áltijd klaar om z’n ploegmakkers aan te vuren. Scoorde een levensbelangrijke goal in de finale én nam ook z’n verantwoordelijkheid in de strafschoppenreeks.

Volledig scherm Leonardo Bonucci. © EPA

Leonardo Spinazzola - 28 jaar - Italië

Loopwonder op links bij de Squadra. Zorgde heel vaak voor een overtal met z’n rushes en had een aandeel in heel wat goals van Italië. Zijn toernooi eindigde wel op een sisser - tegen de Rode Duivels scheurde Spinazzola z'n achillespees af. Er wacht hem een maandenlange revalidatie.

Volledig scherm Leonardo Spinazzola. © Photo News

Jorginho - 29 jaar - Italië

Zijn zeldzame penaltymisser in de strafschoppenreeks in de finale kostte Italië bijna de titel, maar verder valt er op Jorginho’s EK niets aan te merken. Straalde rust uit aan de bal en was de grote constante op het Italiaanse middenveld. Dankzij zijn beslissende strafschop in de halve finale tegen Spanje plaatste de Squadra zich ook voor de finale.

Volledig scherm © Photo News

Pedri - 18 jaar - Spanje

Wát een maturiteit op die leeftijd. Pedri trok z’n topseizoen bij Barça door naar het EK. Loepzuiver in de passing, slim in het positiespel. Zonder ongelukken zit Spanje voor járen goed met hem.

Volledig scherm Pedri speelde zeer sterk tegen Italië. © AFP

Kevin De Bruyne - 30 jaar - België

De enige Belg in de ploeg. Na z’n oogkasbreuk miste De Bruyne de start van het EK, maar tegen Denemarken maakte hij na z’n invalbeurt wel het verschil. Eerst met een geweldige assist op Thorgan Hazard, nadien met een geweldige goal. Werd tegen Portugal van het veld getrapt door João Palhinha en speelde tegen Italië met een scheur in de enkelligamenten nog een verdienstelijke match.

Volledig scherm Kevin De Bruyne. © Photo News

Federico Chiesa - 23 - Italië

Begon het EK nog op de bank, maar speelde zich definitief in de ploeg tijdens de verlengingen in de achtste finale tegen Oostenrijk. De winger van Juventus brak de wedstrijd open in de 95ste minuut. Ook in de halve finale tegen Spanje was Chiesa bepalend met een doelpunt.

Volledig scherm Federico Chiesa. © Photo News

Raheem Sterling - 26 jaar - Engeland

Was dé man bij de Engelsen in de groepsfase en in de 1/8ste finale tegen Duitsland. Met zijn goals legde de winger van Manchester City alle twijfelaars het zwijgen op. Lokte ook de penalty uit in de verlengingen van de halve finale tegen Denemarken, en dat na een seizoen waarin hij zeker niet alles speelde bij City. Een blijk van mentale sterkte.

Volledig scherm Raheem Sterling. © AP

Harry Kane - 27 jaar - Engeland

Topschutter werd hij net niet. Maar met vier goals - verspreid over de achtste (1), kwart (2) en halve finale (1) - was Harry Kane wel van goudwaarde voor Engeland. De spits van Tottenham groeide in het toernooi en toonde zich een echte kapitein die z’n team op sleeptouw nam.

Volledig scherm © AFP

Bankzitters:

Ook deze spelers, die nét naast onze ploeg vielen, kunnen terugblikken op een zeer verdienstelijk EK: Romelu Lukaku (België), Luke Shaw (Engeland), Steven Zuber (Zwitserland), Paul Pogba (Frankrijk), Kyle Walker (Engeland), Declan Rice (Engeland), Mikkel Damsgaard (Denemarken), Dani Olmo (Spanje).

Volledig scherm Ons topelftal van het EK. © HLN

Lees ook: