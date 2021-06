Eden heeft al zijn schoenen vast, Denayer individueel

Rode Duivels Buitenland­se pers zag angstige, inspiratie­lo­ze Duivels met Hazards als uitblin­kers: “En wij die dachten dat Chelsea Thorgan alleen kocht om Eden te plezieren”

28 juni De buitenlandse pers keek met veel aandacht naar België-Portugal en was niet echt onder de indruk over de manier waarop de Rode Duivels een plek in de kwartfinales over de streep trokken. AS: “Een angstig, gehaast België.” L’Équipe: “België speelde ongeïnspireerd, maar was o zo efficiënt.” Al maakten Eden én Thorgan Hazard veel indruk, La Gazzetta vreest al voor 2 juli.