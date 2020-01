Eden Hazard krijgt groen licht van medische staf en hervat looptraining

Redactie

15 januari 2020

17u36 0 Real Madrid Nieuwe stap in zijn herstelproces. Eden Hazard heeft voor het eerst weer zijn opwachting gemaakt en liep enkele rondjes op het oefenveld. Real Madrid hoopte de Rode Duivel wedstrijdfit te krijgen voor de derby tegen Atlético Madrid op zaterdag 1 februari, maar dat wordt héél moeilijk. Er is op dit moment geen exacte retourdatum vooropgesteld.

Hazard liep op 26 november in een duel met Thomas Meunier een barstje van drie millimeter in het kapsel van de rechterenkel op. Eén tot twee maanden buiten strijd, luidde de prognose. Anderhalve maand later heeft Hazard van de medische staf van Real Madrid groen licht gekregen om de loopoefeningen te hervatten. De Rode Duivel onderhield de voorbije weken de conditie met kracht- en spierversterkende oefeningen.

Sommige Spaanse media schrijven dat de club al heel blij zal zijn indien Hazard inderdaad topfit de derby tegen Atlético haalt, maar dat wordt stilaan héél moeilijk. De medische staf kreeg van Zinédine Zidane en vanuit het hoogste bestuursorgaan alvast de dwingende opdracht om geen enkel risico te nemen in het revalidatieproces van Hazard.