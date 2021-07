Eden Hazard aangeboden bij Chelsea, maar transfer lijkt quasi uitgesloten

Terwijl Eden Hazard zelf geniet van zijn laatste weekje vakantie nemen in Spanje en Engeland de speculaties omtrent zijn toekomst opnieuw toe. Voor het EK waren er al geruchten over een terugkeer van Hazard naar Chelsea en nu steken die opnieuw de kop op. Volgens de toonaangevende Spaanse sportkrant AS werd de kapitein van onze nationale ploeg recent aangeboden op Stamford Bridge. Hazard werkt niet met een vaste makelaar, maar tussenpersonen zouden nu een transfer in gang proberen te zetten.

Dat Hazard in verband wordt gebracht met Chelsea is op zich niet zo vreemd. Hazard kende in Londen zeven succesvolle jaren (bekroond met twee landstitels, twee eindzeges in de Europa League, één FA-cup en één League Cup), terwijl het in de voorbije twee jaar bij Real (mede door blessures) een pak stroever verliep. Hazard is nog altijd graag gezien bij Chelsea, maar dat wil niet zeggen dat een comeback ook echt aan de orde is.

Ten eerste omdat aan zo’n operatie onvermijdelijk een stevig prijskaartje hangt. Real gaat een speler voor wie men 115 miljoen euro betaalde niet plots voor een appel en een ei laten vertrekken. Volgens AS wil Real nog minstens 60 miljoen recupereren. Bovendien verdient Hazard bij Madrid meer dan bij Chelsea. Ook daar zou dan een oplossing voor moeten worden gevonden. Een deal lijkt dus sowieso een moeilijke zaak, te meer omdat Chelsea op de positie van Hazard al heel wat ander schoon volk heeft lopen. De Londenaars hebben niet meteen grote nood aan bijkomende versterking in die sector van het veld, dus waarom zouden ze dan diep in de buidel tasten?

Zeker zo belangrijk is het standpunt van Hazard zelf. Hij heeft eerder al duidelijk aangegeven dat zijn werk bij Real nog niet af is. Hazard wil Bernabeu niet langs een achterpoortje verlaten. Bovendien gelooft Reals nieuwe trainer Carlo Ancelotti dat hij Hazards motor opnieuw kan aanzwengelen. In principe zal Hazard volgend seizoen dus gewoon opnieuw in het maagdelijk witte shirt van de Koninklijke te zien zijn. Al is het duidelijk dat de Spaanse pers alleen maar meer druk op zijn schouders zal proberen te leggen. De geruchten omtrent een mogelijke verhuis naar Chelsea moeten ook in dat licht worden gezien.

