Eden Hazard (27) verkozen tot Sportman van het Jaar 2018, derde Rode Duivel in vijf jaar tijd die wint TLB

22 december 2018

21u14

Eden Hazard (27) is verkozen tot Sportman van het Jaar 2018. De aanvoerder van de Rode Duivels haalde het op het Sportgala in Brussel nipt voor Europees marathonkampioen Koen Naert en olympisch viceschaatskampioen Bart Swings. Op de erelijst volgt Hazard tennisser David Goffin op.

Eden Hazard is na doelman Thibaut Courtois (2014) en middenvelder Kevin De Bruyne (2015) de derde Rode Duivel op vijf jaar tijd die wordt uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Greg Van Avermaet (2016) en David Goffin (2018) konden de voetbalhegemonie de voorbije jaren doorbreken. Maar dat het dit jaar Hazard is die de onderscheiding binnenrijft, is geen verrassing.

De stilist van Chelsea leidde de Rode Duivels als aanvoerder naar de derde plaats op het WK in Rusland. Nooit deed ons land beter. Hazard scoorde in de groepsfase onder meer twee keer tegen Tunesië en ook in de troostfinale tegen Engeland was hij trefzeker. Zijn goede prestaties op het WK in Rusland leverden Hazard de Zilveren Bal op voor de op één na beste speler op (finalist Luka Modric kaapte de eerste prijs weg). En nu is Hazard dus ook de Sportman van het Jaar.

Geen transfer

Hazard dankt zijn verkiezing vooral aan zijn prestaties met de nationale ploeg, want bij Chelsea draaide het - vooral vóór het WK - niet heel vlot. De club uit Londen eindigde het vorige Premier League-seizoen pas als vijfde, waardoor de ‘Blues’ zich tevreden moesten stellen met een ticket voor de Europa League. Na zijn puik WK leek Hazard daarom op weg naar Real Madrid, de club waar hij in zijn jeugd van droomde, maar het kwam uiteindelijk niet tot een overgang.

De dribbelkont uit Braine moest zich na een korte vakantie dus weer opladen voor een nieuw seizoen bij Chelsea, maar dat lukte prima. Hazard begon onder nieuwe Chelsea-trainer Maurizio Sarri als een wervelwind aan het seizoen 2018-2019 en de cijfers die de stilist dit seizoen kan voorleggen, zijn indrukwekkend. Hazard scoorde in zestien Premier League-matchen al acht keer en hij gaf ook al negen assists.

Hazard werd door 94 journalisten op de eerste plaats gezet in hun stemformulier. Dat gaf de doorslag in de einduitslag. Naert moest het immers doen met 79 eerste plaatsen. Het is de derde maal in de laatste vijf jaar dat een voetballer tot Sportman van het Jaar gekozen wordt. In 2014 en 2015 ging de prijs naar respectievelijk Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne.

Het Sportgala wordt georganiseerd door Sportspress.be, de beroepsorganisatie van Belgische sportjournalisten. De recordhouder bij de mannen is wielerlegende Eddy Merckx, die zes keer werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Ferdinand Bracke, ook al een ex-wielrenner, was in 1967 de eerste winnaar.

De top vijf bij de mannen:

1. Eden Hazard (736 punten)

2. Koen Naert (717 punten)

3. Bart Swings (325 punten)

4. Thierry Neuville (291 punten)

5. Thibaut Courtois (250 punten)

De volledige erelijst:

1967 Ferdinand Bracke (wielrennen)

1968 Serge Reding (gewichtheffen)

1969 Eddy Merckx (wielrennen)

1970 Eddy Merckx (wielrennen)

1971 Eddy Merckx (wielrennen)

1972 Eddy Merckx (wielrennen)

1973 Eddy Merckx (wielrennen)

1974 Eddy Merckx (wielrennen)

1975 Bruno Brokken (atletiek)

1976 Ivo Van Damme (atletiek)

1977 Michel Pollentier (wielrennen)

1978 Raymond Ceulemans (biljarten)

1979 Robert Vandewalle (judo)

1980 Robert Vandewalle (judo)

1981 Freddy Maertens (wielrennen)

1982 Jacky Ickx (autosport)

1983 Eddy Annijs (atletiek)

1984 Claude Criquielion (wielrennen)

1985 Gaston Rahier (motorcross) en Vincent Rousseau (atletiek)

1986 William Van Dijck (atletiek)

1987 Georges Jobé (motorcross)

1988 Eric Geboers (motorcross)

1989 Thierry Boutsen (autosport)

1990 Rudy Dhaenens (wielrennen)

1991 Jean-Michel Saive (tafeltennis)

1992 Georges Jobé (motorcross)

1993 Vincent Rousseau (atletiek)

1994 Jean-Michel Saive (tafeltennis)

1995 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1996 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1997 Luc Van Lierde (triatlon)

1998 Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1999 Luc Van Lierde (triatlon)

2000 Joël Smets (motorcross)

2001 Stefan Everts (motorcross)

2002 Stefan Everts (motorcross)

2003 Stefan Everts (motorcross)

2004 Stefan Everts (motorcross)

2005 Tom Boonen (wielrennen)

2006 Stefan Everts (motorcross)

2007 Tom Boonen (wielrennen)

2008 Sven Nys (veldrijden)

2009 Philippe Gilbert (wielrennen)

2010 Philippe Gilbert (wielrennen)

2011 Philippe Gilbert (wielrennen)

2012 Tom Boonen (wielrennen)

2013 Frederik Van Lierde (triatlon)

2014 Thibaut Courtois (voetbal)

2015 Kevin De Bruyne (voetbal)

2016 Greg Van Avermaet (wielrennen)

2017 David Goffin (tennis)

2018 Eden Hazard (voetbal)