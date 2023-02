Dylan van Baarle wint Omloop na straf nummer, Arnaud De Lie sprint ondanks val naar tweede plaats

Wielrennen KOERS KORT. Alec Segaert wordt prof bij Lotto Dstny - William Junior Lecerf blijft leider in Rwanda

Egan Bernal (26) blijft op de sukkel. De Colombiaan geeft definitief forfait voor Parijs-Nice. Dat is dan de derde wedstrijd die hij van zijn programma haalt na het Colombiaans kampioenschap en de Ruta del Sol. Volgens Rod Ellingworth gaat het nochtans “goed” met de ex-Tourwinnaar, “maar Parijs-Nice komt te vroeg.” Bernal is nog altijd op de terugweg na een zware botsing op training, in januari vorig jaar. Begin dit jaar maakte hij zijn rentree in de Ronde van San Juan in Argentinië: dat leek eerst goed te gaan, met een vierde plaats in de koninginnenrit, maar een dag later gaf hij op met kniepijn. Sindsdien heeft Bernal niet meer gekoerst. “We kunnen nog niet zeggen wanneer hij opnieuw in competitie zal komen”, zegt Ellingworth. De blessure is volgens hem niet heel ernstig. “We geven Egan gewoon tijd om goed op te bouwen. Nog even afwachten dus.”