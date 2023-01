“Dwaas. Hij overschreed een lijn”: Parker slaat en zalft woedende Sylla die na rode kaart deur inbeukt

Meer sport “Ik schaats nog altijd op een wolkje”: Bart Swings, met Evenepoel en Van Aert in de running als Sportman van het Jaar, begint vandaag aan EK allround

Zijn erelijst is stilaan niet meer te overzien en toch werd Bart Swings in z'n carrière nog nooit verkozen tot Sportman van het Jaar. Goed mogelijk dat zelfs z’n olympische titel vanavond niet volstaat. Al een geluk dat de 31-jarige snelschaatser er zich niet druk in maakt, want vandaag begint hij in het Noorse Hamar aan het EK allround. Op zoek naar het zoveelste goud.

6 januari