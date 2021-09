Dure ‘grap’ op US Open omwille van Belgische kunstgalerie: “10.000 dollar voor een roze tas, kom op”

Wielrennen LIVE BENELUX TOUR. Vier landgeno­ten maken deel uit van de vlucht van de dag, komt eindzege Colbrelli nog in het gevaar?

14:55 Vandaag staat de slotetappe in de Benelux Tour op het programma. Na 106 kilometer komen de renners voor het eerst over de meet in Geraardsbergen. In de plaatselijke rondes moeten ze onder meer de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen beklimmen. Aankomen doen de coureurs op de Vesten. Vorig jaar won Mathieu van der Poel deze etappe na een geweldige solo van 50 kilometer. Kan iemand vandaag hetzelfde doen? Ze zullen alleszins attractief moeten rijden, willen ze de Italiaanse kampioen Sonny Colbrelli nog van de eindzege houden. Volg alle actie hier LIVE!