Duivels 99 procent zeker op ministage naar Qatar: “Voor de vitamine D” NVK

27 januari 2020

06u42 0 Rode Duivels Het hing in de lucht en wordt eerstdaags officieel: de Rode Duivels gaan in maart op ministage naar Qatar. “De spelers hebben zon nodig”, zegt de bondscoach. Dat, en Europese tegenstanders.

Bondscoach Roberto Martínez kon het nog niet met honderd procent zekerheid zeggen. “Zolang er niets getekend is, kan dat niet.” Maar het staat zo goed als vast dat Qatar de bestemming wordt van de Rode Duivels.

“Het trainingskamp in maart is zeer belangrijk. Twee jaar geleden legden we toen de basis voor onze goede WK-campagne. Vooral voor de jongens die bij hun club minder aan de bak komen, wordt het interessant. Sommigen speelden al 3.000 minuten voor hun club. Voor anderen is het een mogelijkheid hun ritme op te pikken.”

De oefenwedstrijden zullen niet in België doorgaan. Wel in een land "met veel zon", zegt de bondscoach, want “vitamine D is heel belangrijk - er bestaan veel studies over het heilzame effect ervan”.

Ondertussen blijft de contractsituatie van Martínez onveranderd. “Het enige nieuws is onze focus op het EK ligt.” Komende zomer loopt zijn overeenkomst af. “Op dit moment zijn er geen gesprekken. Maar mijn situatie is op dit moment ook onbelangrijk. Na het EK zullen we wel zien waar mijn toekomst ligt.”