Duitse krant linkt ontslag van Weiler aan Mogi Bayat

Redactie

13u35

Bron: Nordbayern 0 photo_news Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck in gesprek met René Weiler Vijf weken na zijn vertrek bij Anderlecht blijft René Weiler zelfs in Duitsland een thema. Nordbayern, een gereputeerde krant, linkt het C4 van Weiler aan de aanwezigheid van... spelersmakelaar Mogi Bayat.

“René Weiler was het slachtoffer van de zakelijke relaties die hij in de weg stond”, zo stelt Nordbayern. Even verder schrijft de auteur wat hij daarmee bedoelt: “Het gaat om Mogi Bayat, een invloedrijke spelersmakelaar in België, die de krant De Tijd ooit 'de keizer van de Belgische voetbalmarkt' noemde en dicht bij Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck staat.”

Het is een publiek geheim dat Weiler geen goed gevoel had bij Bayat en hem niet vertrouwde. Anderzijds zorgde de makelaar er wel voor dat niet alleen de onhaalbaar geachte Henry Onyekuru maar ook Sven Kums met grote trom werd binnengehaald als opvolger van Youri Tielemans.

Máár: Kums zat vaak op de bank onder Weiler. De Duitse krant ziet daar de oorzaak van de breuk tussen de coach en Anderlecht in - over het matige spelpeil en de mindere resultaten zwijgt Nordbayern echter.

Photo News Sven Kums luistert naar René Weiler - de twee waren niet bepaald beste vrienden

Nordbayern gaat zelfs zover om over een 'partnerschap' tussen de clubleiding, Bayat en de media te spreken, een driehoeksverhouding die de positie van Weiler onmogelijk zou gemaakt hebben. “Onze redactie kreeg zelfs een merkwaardig telefoontje uit Brussel, met de vraag Weilers werk bij Nürnberg in diskrediet te brengen”, stelt de krant.

Anderlecht vindt de berichtgeving niet eens de moeite waard om op te reageren. "Geen commentaar", luidt het.