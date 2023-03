“Duidelijk dat ik niet in goede conditie verkeer”: darter Gerwyn Price traint eens mee met Welshe rugbyploeg

KIJK. Spectacu­lair, maar is het wel veilig? Drone zoeft wel héél dicht bij Tourwin­naar Jonas Vingegaard tijdens tijdrit

Drones vinden steeds meer hun weg naar het wielrennen. Ook in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño vlogen de toestellen afgelopen weekend rond de oren van de renners - zowel tijdens de voorlaatste bergrit als tijdens de afsluitende tijdrit. Vooral Tourwinnaar Jonas Vingegaard werd geviseerd. De Deen werd wel heel dicht en zelfs frontaal in beeld genomen. Het doet vragen rijzen over de veiligheid van drones in de koers.