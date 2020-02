Dubbele gok, maar het lijkt erop dat Verschueren goeie punten gescoord heeft na drukke laatste transferdag PJC/MJR/NP

01 februari 2020

07u30 0 Anderlecht Een directe impact lijkt onwaarschijnlijk. Anderlecht is, door financiële beperkingen, aanbeland bij jongens zonder ritme. Aanvallers Joveljic (20) en Pjaca (24) speelden de laatste maanden amper tot niet.

Het is nu eenmaal inherent aan de wintermercato. Ofwel zijn je targets prima bezig en bijgevolg onbetaalbaar - al zeker voor paars-wit -, ofwel zitten ze bij hun club op een zijspoor, missen ze spelritme, maar zijn ze wel haalbaar. 't Is altijd iets.

Anderlecht had finaal geen keuze. RSCA was financieel zó aan handen en voeten gebonden dat het wel moest gaan voor voetballers op zoek naar minuten. En hoewel die jongens op papier sowieso kwaliteit bezitten, is het onvermijdelijk een gok, zo bleek in het verleden regelmatig. Denk maar aan Marin of Rolando: zij waren flops op Anderlecht, ondanks hun adelbrieven - de eerste had voor Chelsea gespeeld, Rolando voor Inter. Maar het werd géén succes.

Dat moeten aanwinsten Dejan Joveljic (20) en Marko Pjaca (24) wel worden. Nochtans zullen ook zij tijd nodig hebben om hun topniveau te bereiken - de kans bestaat dat ze pas bij de start van de play-offs helemaal klaar zijn. Dat is ergens logisch. Joveljic was bij Frankfurt niet meer dan een invaller. Pjaca is nog problematischer: hij speelde de laatste drie jaar nauwelijks en dit seizoen nog niet in de competitie bij Juventus, nadat hij begin 2019 de kruisbanden van zijn knie gescheurd had. Twee risicotransfers dus, maar op Anderlecht hoopt men dat het duo eindelijk zijn geweldige referenties weet waar te maken: Joveljic was in 2019 een kandidaat-winnaar van de Golden Boy Award, terwijl Pjaca in Rusland met Kroatië in de WK-finale kort mocht invallen.

In déze omstandigheden begrijpt u: deze huurtransfers (zonder aankoopoptie) kunnen een meevaller zijn, maar net zo goed een flop. Aan de andere kant... Nu heeft Frank Vercauteren tenminste wat wisselmogelijkheden voorin - tot dusver had hij er weinig.

Ook Lawrence komt

In defensief opzicht werkte Anderlecht tot gisterenavond laat om extra versterking te halen. Dat lukte finaal: linksachter Kemar Lawrence (27) van New York Red Bulls kostte ruim één miljoen en tekende voor 2,5 jaar. Lawrence, een Jamaicaanse international, arriveert dit weekend.

Het zal niet verbazen als Michael Verschueren vandaag wat Dafalgans naar binnen werkt - het was een drukke laatste transferdag. Maar wel één waarop Verschueren de balans naar de positieve kant deed overhellen. Hij slaagde erin één lucratieve uitgaande transfer af te ronden - Alexis Saelemaekers is een ploegmakker van Zlatan bij AC Milan voor een initiële huursom van 3,5 miljoen euro - en kon de veel te grote kern afslanken via exits van El Kababri, Sanneh en Makarenko. Of dat genoeg zal zijn om na de intrede van CEO Karel Van Eetvelt en adviseur Wouter Vandenhaute overeind te blijven, zal in april blijken, maar het lijkt erop dat Verschueren goeie punten gescoord heeft. Ook al omdat hij weinig geld uitgaf - minder dan drie miljoen euro, klinkt het.

Graag had de sportief manager tien miljoen euro opgehaald deze winter. Uiteindelijk bleef het bij zo een zes miljoen euro. Verschueren kende ook wel wat pech: mocht Adrien Trebel zich niet geblesseerd hebben, dan zat de Fransman nu in de woestijn. En de interesse voor international Elias Cobbaut werd nooit vertaald in een forse aanbieding.

De waarheid van deze januaritransfers komt er midden maart. Nog zeven wedstrijden om in die top zes te geraken...

En anders maar via play-off 2 Europa in. Dan zijn de versterkingen zeker gerodeerd.