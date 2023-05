Dubbel feest in Gent: Gantoise zowel bij de mannen als de vrouwen landskampioen

Deze keer eindigde Gantoise derde na de reguliere competitie en werd vorige week in de halve finale van de play-offs de maat genomen van Dragons. Opponent in de finale van de ION Hockey League werd Watducks, dat in halve finale eerder verrassend leider Léopold uitschakelde. Het merendeel van het werk knapte Gantoise reeds zaterdag in de eerste wedstrijd op. Etienne Tynevez, Charles Masson en Roman Duvekot zorgden voor duidelijke 3-0-cijfers. Een dag later kwam Gantoise niet meer in problemen: 2-2. Dankzij Emile Esquelin en Timothee Clement kwam Gantoise 1-0 en 2-1 voor. Gaëtan Dykmans scoorde twee keer voor Watducks.