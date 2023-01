Droomtransfer voor Nicky Evrard? Gouden Schoen-winnares transfervrij op weg naar Chelsea

VoetbalBronnen in Engeland en Zweden weten dat Red Flame Nicky Evrard (27) binnenkort een contract voor drie seizoenen bij Chelsea ondertekent. Chelsea is Engelse en Europese top. Het zit op titelkoers en in maart speelt het de kwartfinale van de Champion’s League. Maar, de Blues hebben een keepersprobleem.

Gisteren al, toen ze wakker werd met de Gouden Schoen op haar kussen, circuleerde het gerucht dat Wolfsburg geïnteresseerd was om Evrard naar de Bundesliga te halen. Wie de trofee wint is hot. Dat was ze al vanaf het EK. Player of the match na de kwartfinale, twee strafschoppen gepakt in Engeland en na het toernooi door het Duitse Kicker en het Franse L’Équipe uitgeroepen tot beste doelvrouw. Na het EK kreeg ze al snel een aanbieding van Chelsea. De Blues deden een bod, een paar keer, maar het bleef onvoldoende voor OH Leuven dat Evrard pas als koninginnestuk binnenhaalde. Om kampioen te worden. Leuven liet Evrard niet los.

In de aanloop naar de uitreiking van de Gouden Schoen verschafte Evrard duidelijkheid over haar toekomst. Het buitenland? Ja graag, als ze dan in de Champions League kan spelen. In Leuven heeft ze een contract tot het einde van het lopende seizoen. Ze kan er straks vertrekken met een eerste Belgische landstitel in de koffer. Dat wordt in de play-offs nog een spannend duel met Anderlecht.

Volledig scherm Nicky Evrard op het afgelopen EK. © Photo News

In Zweden kwam Evrard deze week ook in het nieuws. Logisch. Zecira Musovic is de keeper van Chelsea en van de Zweedse nationale ploeg. De Duitse Ann-Katrin Berger en de Zweedse speelden vorig seizoen elk de helft van de wedstrijden. Berger maakte vorig jaar in de zomer bekend dat haar schildklierkanker terug was. Sinds oktober speelt ze weer. Musovic is einde contract. Berger, straks 33, wordt nog altijd behandeld met radioactief jodium en wil niks kwijt over haar toekomst. Niet over haar laatste jaar contract bij Chelsea noch over het WK met Duitsland in de zomer. De kanker kwam al vier keer terug.

In het entourage van Evrard houdt men de lippen op elkaar tot er echt nieuws. Drie jaar Chelsea... Het is wat anders dan haar vorige buitenlandse passage. Bij Sporting Huelva in Spanje was er zo goed als niks orde waardoor ze na een paar weken al weer thuis was. Dat kan deze keer anders en beter.

Volledig scherm Nicky Evrard met haar vriendin Shari Van Belle