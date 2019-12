Dries Vanthoor wint 12 Uren van Abu Dhabi, Valentino Rossi 3e redactie

14 december 2019

21u45 0

Dries Vanthoor (Audi) heeft zaterdag samen met de Duitser Christopher Mies en de Rus Rinat Salikhov de 12 Uren van Abu Dhabi gewonnen. Valentino Rossi (Ferrari), de ster van de MotoGP, eindigde op de derde plaats.

Het team van Vanthoor begon als favoriet aan de race en domineerde de wedstrijd van het begin tot het einde. Het trio bleef de eerste achtervolgers Murod Sultanov/Mattia Drudi/Nicolas Foster (Audi) voor met 1:36.

Rossi was een opvallende aanwezige in Abu Dhabi en maakte samen met zijn landgenoten Luca Marini en Alessio Salucci indruk met een derde plaats in het eindklassment, meteen ook goed voor de overwinning in de categorie Pro-Am. Met Loris Capirossi (Ferrari) kwam een andere MotoGP-piloot aan de start. Hij eindigde op de zevende plek.

Ook het vermelden waard is de knappe overwinning van Glenn Van Parijs (Porsche) in de GT Cup 2, wat hem ook een 17e plaats in het algemeen klassement opleverde.

Maxime Martin 3e in GTE-Pro op de 8 Uren van Bahrein

Maxime Martin (Aston Martin) is dan weer op de derde plaats geëindigd in de GTE-Pro in de 8 Uren van Bahrein, de vierde manche van het WK uithouding. Toyota won het algemeen klassement met het trio Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (GBr/Jap/Arg).

Voor de vierde keer in evenveel koersen in WK uithouding is Martin met zijn Britse ploegmaat Alex Lynn op het derde trapje van het podium geëindigd. De Brusselaar moest vanop de voorlaatste rij starten na annulatie van de kwalificatietijd. Het duo haalde veel concurrenten al snel in en deed vooraan mee voor de overwinning. Uiteindelijk eindigde Martin op 23 seconden van het andere Aston Martin-team Marco Sorensen/Nicki Thiim, dat 13 seconden overhield op de Ferrari van Miguel Molina/Davide Rigon.

In het algemeen klassement haalde Toyota de eerste twee plaatsen binnen met de trio’s Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez en Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley (één ronde achterstand). De Rebellion van Bruno Senna/Norman Nato/Gustavo Menezes eindigde op drie rondes.

Martin en Lynn zijn in hun klassement derde met 68 punten, op 17 punten van de leiders Sorensen en Thiim.

De volgende manche van het WK uithouding vindt plaats op 23 februari in het Amerikaanse Austin.