Dreigt sportief en menselijk fiasco voor Cavendish en pak Belgen? Vandaag verstrijkt ultieme deadline voor ‘geüpgraded’ B&B Hotels-team

Van Gaal eens met kritiek, maar 4-3-3 komt (nog) niet terug: “Qatar wordt een schaakwed­strijd”

De roep om verandering weerklinkt ook in Nederland. De prestatie van vrijdag tegen Ecuador (1-1) tastte de onaantastbaarheid van Louis van Gaal lichtelijk aan. Men wil meer creativiteit en onbevangenheid – lees 4-3-3, Xavi Simons en Noa Lang. “Ik kan me vinden in de kritiek”, zei Van Gaal. Verandering is echter niet voor meteen.

28 november