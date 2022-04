“Draag wat je wil, niet wat anderen willen”: Cristiano Ronaldo pareert kritiek op kledingstijl van zoon

Als zoon van een wereldster, wordt er natuurlijk met een vergrootglas naar je gekeken op sociale media. Dat ondervond Ronaldo Junior andermaal aan den lijve. Eerst postte de grootmoeder, Dolores Aveiro is haar naam, een foto op Instagram waarop Cristiano Junior ‘Yeezy Foam Runner’-sneakers draagt, een merkproduct in samenwerking met de Amerikaanse rapper Kanye West. Een dag later zette ze een nieuwe foto op het socialemediaplatform. Nu was de 11-jarige jongen te zien met Nike-trui en sokken van Adidas. Een combinatie van merken die niet bij iedereen in goede aarde viel.